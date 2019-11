Mateusz Morawiecki powołał wiceministrów klimatu

Premier Mateusz Morawiecki powołał w środę dwóch wiceministrów klimatu, posła Ireneusza Zyskę oraz głównego negocjatora polskiej prezydencji podczas szczytu klimatycznego w Katowicach Adama Guibourgé-Czetwertyńskiego - poinformował resort klimatu.

Ministerstwo wyjaśniło, że Zyska będzie sekretarzem stanu, a Guibourgé-Czetwertyński podsekretarzem stanu w resorcie.

Kim jest Adam Guibourgé-Czetwertyński

Nowy sekretarz stanu ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W latach 2007 - 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. W 2011 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 do 2006 pracował w departamencie prawnym dużej spółki prawa handlowego we Wrocławiu oraz w kancelarii syndyka, zajmując się obsługą prawną przedsiębiorstw. W latach 2006 do 2011 pełnił funkcję zastępcy burmistrza miasta Świebodzice. W tym czasie był także dwukrotnie wybierany radnym rady miejskiej.

Kim jest Ireneusz Zyska

Zyska jest posłem od 2015 i członkiem PiS. W poprzedniej kadencji Sejmu był założycielem i przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii.

Jak poinformowano w komunikacie resortu klimatu Guibourgé-Czetwertyński jest absolwentem HEC Paris oraz wydziałów historii Uniwersytetu Paris IV-Sorbonne i Uniwersytetu Warszawskiego.

W 2013 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Środowiska w zespole negocjatorów klimatycznych podczas szczytu klimatycznego ONZ COP19 w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zdobył w obszarze finansów w sektorze prywatnym.

W latach 2015-2018, kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, w którym negocjował w grupach roboczych Rady projekty legislacji w obszarze środowiska i klimatu.

W 2018 r. pełnił rolę głównego negocjatora polskiej Prezydencji COP24 w Katowicach, przygotowując pakiet decyzji wdrażających Porozumienie Paryskie, tzw. Katowice Rulebook. Od 2019 r. ponownie kierował referatem ds. Środowiska w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE.