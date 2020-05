"Dziś, kiedy prawda historyczna tak często staje się elementem politycznej rozgrywki, Polska i Wielka Brytania dostrzegają próby innych państw pisania historii na nowo. Dlatego wciąż będziemy stali na straży prawdy" - oświadczył w piątek 8 maja premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z szefem brytyjskiego rządu Borisem Johnsonem.

Wcześniej w piątek KPRM informowała o rozmowie telefonicznej szefów rządów Polski i Wielkiej Brytanii. Morawiecki w swoim wpisie na Facebooku przypomniał o mijającej w piątek 75. rocznicy zakończenia II wojny światowej, o której rozmawiał z Johnsonem.

"Z Wielką Brytanią łączą nas więzy, których nie da się przerwać. Po wojnie - kiedy Polska wbrew swojej woli znalazła się w sowieckiej strefie wpływów - polski rząd na uchodźstwie za swoją siedzibę obrał właśnie Londyn. W Wielkiej Brytanii mieszkało wielu Polaków niepogodzonych z komunistycznym reżimem zainstalowanym w Polsce" - napisał szef polskiego rządu.

Wśród tematów rozmów z premierem Wielkiej Brytanii wymienił m.in. historię polskich lotników Dywizjonu 303.

Podziękowania za tekst

"Podkreślam te momenty, bo to one wyznaczają drogę polsko-brytyjskiej przyjaźni. Nasze kraje zawsze znajdowały wspólny język. Również dziś jesteśmy adwokatami rozwoju gospodarczego, wolnego handlu i współpracy transatlantyckiej. Podziękowałem premierowi Johnsonowi również za jego tekst opublikowany w "Rzeczpospolitej"" - czytamy we wpisie na Facebooku szefa polskiego rządu.

"Dziś, kiedy prawda historyczna tak często staje się elementem politycznej rozgrywki, Polska i Wielka Brytania dostrzegają próby innych państw pisania historii na nowo. Dlatego wciąż będziemy stali na straży prawdy. Z szacunku dla ofiar i bohaterów II wojny światowej" - dodał Morawiecki.

W tekście opublikowanym w "Rzeczpospolitej" premier Wielkiej Brytanii napisał, że "najwspanialszym przejawem naszej przyjaźni jest obecność milionów Polaków w Wielkiej Brytanii".

"Doceniamy ich, cieszymy się, że są z nami, są nam bardzo bliscy" - napisał Johnson.

Premier Wielkiej Brytanii wspomniał również losy Dywizjonu 303 i podkreślał rolę "polskiego ducha narodowego" i współpracę polskich oddziałów z aliantami m.in. w walkach pod Monte Cassino, El Alamein czy pod Tobrukiem.

"Cieszymy się, że pomimo tragicznych wydarzeń, jakie przyniósł XX wiek, i usilnych prób wymazania jej z mapy, Polska jest dziś kwitnącym krajem w sercu Europy. Wielka Brytania jest dumna ze współpracy z Polską w wielu dziedzinach. Jesteśmy sojusznikami w NATO, coraz bardziej zacieśnia się współpraca naszych sił zbrojnych. Gdy piszę te słowa, brytyjscy żołnierze pełnią służbę na polskiej ziemi, pomagając strzec naszego wspólnego bezpieczeństwa" - napisał Johnson.

75 lat temu, 8 maja 1945 r., zakończyła się II wojna światowa w Europie. Akt kapitulacji Niemiec oznaczał koniec trwającej sześć lat wojny.