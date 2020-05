Odwiedzenie grobów i pomników ofiar katastrofy smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością nawet w czasie epidemii - napisał w niedzielę 17 maja 2020 r. na Facebooku premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że dla niego sednem "publicystycznej gorączki" nie jest "żaden utwór muzyczny".

Zdjęcie Jarosław Kaczyński w otoczeniu polityków PiS 10 kwietnia 2020 na Powązkach /Jakub Kamiński /East News

Podczas piątkowego notowania Listy Przebojów programu Trzeciego pierwsze miejsce zajęła piosenka Kazika "Twój ból jest mniejszy niż mój" ( posłuchaj ), nawiązująca do wizyty 10 kwietnia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, pomimo zamknięcia nekropolii dla odwiedzających.



Reklama

Kierownictwo Trójki zablokowało stronę, gdzie publikowane są wyniki Listy, a głosowanie zostało unieważnione. W oświadczeniu dyrektor programu Tomasz Kowalczewski podał, że podczas głosowania został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Taką opinię przedstawiła też prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska, oświadczając, że unieważnienie piątkowej Listy Przebojów Trójki nie ma nic wspólnego z cenzurą.



Morawiecki: Wciąż pojawiają się "tematy zastępcze"

"Cały świat walczy z niespotykanym zagrożeniem, jakie niesie koronawirus. Ludzie tracą pracę, zdrowie i życie, światowa gospodarka zwalnia w tempie, jakiego nikt od dziesięcioleci nie widział. Pomimo dramatu, z jakim świat musi się mierzyć, wciąż i wciąż pojawiają się tak zwane 'tematy zastępcze', przez które niekiedy umyka nam sedno. A dla mnie sednem publicystycznej gorączki i manipulacji ostatnich godzin nie jest żaden utwór muzyczny" - napisał szef rządu.

"Sednem jest to, jak państwo polskie, jego przedstawiciele bez względu na barwy polityczne, wreszcie my wszyscy jako wspólnota, odnosimy się do wydarzeń w życiu naszej zbiorowości przełomowych. I tak jak niepojęte byłoby, gdybyśmy jutro nie uczcili godnie 100. urodzin naszego Wielkiego Rodaka - Karola Wojtyły, Jana Pawła II - tak trudno mi pojąć kwestionowanie godnego uczczenia rocznicy katastrofy smoleńskiej. Zarówno ostatniej - już dziesiątej - jak i każdej innej" - dodał.

"Odwiedzenie grobów i pomników Ofiar Katastrofy Smoleńskiej naszą powinnością"

Morawiecki odniósł się także do odwiedzenia przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego grobów i pomników ofiar katastrofy smoleńskiej w 10. rocznicę katastrofy.

"Powiem bardzo wyraźnie: TAK, odwiedzenie grobów i pomników Ofiar Katastrofy Smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością. Nawet w czasie epidemii. Bez takich gestów państwo staje się grupą ludzi realizujących cele zredukowane wyłącznie do zapewnienia minimum egzystencji lub jakichś ekonomicznych interesów. A naród staje się tylko grupą osób posługujących się tym samym językiem. Staje się narodem bez ciągłości, bez wspólnego przywiązania do tego, co ważne, wielkie i co niesie ponadczasowe wartości. Nie chciałbym żyć w takiej Polsce. Jako Premier i jako obywatel wierzę, że Polska i Polacy nigdy nie dadzą się zredukować do takiego poziomu" - napisał premier.

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański pytany o zablokowaniu strony z publikacją wyników Listy Przebojów Trójki powiedział , że głosowanie na piątkową Listę w jakiś sposób zostało zmanipulowane, a wyniki faktyczne były inne niż te podane na antenie. Więcej TUTAJ .

Odchodzą dziennikarze, rezygnują artyści

Jak wynika z podanych w niedzielę informacji z Trójki odeszli prowadzący Listę Marek Niedźwiecki i dziennikarz Hirek Wrona; odejście zapowiedział też na antenie Marcin Kydryński. "W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia" - napisał Niedźwiecki w oświadczeniu opublikowanym w niedzielę w internecie. "Dziś postanowiłem pożegnać się z Trójką. To jedyne oświadczenie w tej sprawie. Trójka była dla mnie najwspanialszą przygodą mojego życia. Była dla mnie symbolem znakomitego dziennikarstwa i Ludzi, których połączyła pasja dzielenia się kulturą i wiedzą o niej" - napisał w niedzielę Wrona na Twitterze. Zakończenie współpracy z Trójką zapowiedzieli też artyści, m.in. Tomasz Organek. Z kolei Dawid Podsiadło nie chce, aby Trójka grała jego utwory.