Jestem gotowy na dzisiejsze wystąpienie w Sejmie - zapewnił w mediach społecznościowych premier Mateusz Morawiecki. Na godzinę przed planowanym expose opublikował zdjęcie pełnego zestawu wsparcia od najbliższych.

Dziś intensywny dzień przed Mateuszem Morawieckim. Spędzi go w Sejmie, gdzie po godz. 10 wygłosi expose, w którym nakreśli kierunki polityki nowego rządu. Później zaplanowano debatę klubową, a wieczorem posłowie zagłosują nad wotum zaufania dla Rady Ministrów.



Morawiecki zapewnił rano, że jest w pełni przygotowany na dzisiejsze wystąpienie.



"Wsparcie od Dzieci - jest, wsparcie od osobistego stylisty, czyli mojej kochanej Żony - jest, zestaw do notowania - jest, okulary - są. To znaczy, że jestem gotowy na expose" - napisał premier w mediach społecznościowych. Na dołączonym do wpisu zdjęciu widać, że wsparcie od dzieci to uroczy rysunek, przedstawiający rodzinę Morawieckich. "Osobista stylistka" dobrała mężowi krawat i koszulę.



