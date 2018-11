Koalicja Obywatelska i PSL podpisały w poniedziałek umowę koalicyjną w sejmiku mazowieckim. Porozumienie sygnowali: wiceprezes PSL, dotychczasowy marszałek Mazowsza Adam Struzik, lider PO na Mazowszu Andrzej Halicki oraz szefowa klubu Nowoczesnej Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Zdjęcie Kamila Gasiuk-Pihowicz, Andrzej Halicki i Adam Struzik /Rafał Guz /PAP

W wyborach do sejmiku woj. mazowieckiego 24 mandaty zdobyło PiS, Koalicja Obywatelska - 18, PSL - 8, a Bezpartyjni Samorządowcy - 1. Wyniki oznaczają, że PiS nie będzie miało samodzielnej większości.

Reklama

W podpisanym dokumencie podkreślono, że od 2006 r. województwem mazowieckim "zarządza zgodnie i za rozwój odpowiada" koalicja samorządowa PO i PSL. Dlatego - jak wskazano - kluby radnych KO (PO i Nowoczesnej) oraz PSL postanowiły kontynuować współpracę po wyborach samorządowych w 2018 r.

Ugrupowania zobowiązały się kontynuować "zgodną, dwustronną współpracę" na poziomie uchwałodawczym w sejmiku Mazowsza oraz w Zarządzie Województwa Mazowieckiego, a także "dynamicznie rozwijać" woj. mazowieckie we wszystkich obszarach - korzystając z potencjałów własnych i funduszy europejskich.

"Nasza koalicja powinna być wzorem dla innych samorządów wojewódzkich, powiatowych i gminnych" - podkreślono w dokumencie.

Koalicja Obywatelska oraz PSL podjęły decyzję o powołaniu władz na Mazowszu w następujący sposób: w prezydium sejmiku przewodniczący i dwóch wiceprzewodniczących będzie z KO, jeden wiceprzewodniczący PSL; z kolei w zarządzie województwa - marszałek i jeden członek zarządu z PSL, a dwóch wicemarszałków i jeden członek zarządu z KO.

KO i PSL razem do europarlamentu?

Partie poinformowały również, że po powołaniu zarządu województwa mazowieckiego rozpoczną "zgodne działanie" w celu powołania koalicji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 r. oraz że będą dążyły do kontynuowania współpracy w wyborach do Sejmu i Senatu 2019 r.

Po podpisaniu umowy Halicki opublikował nagranie na Twitterze, w którym zwrócił uwagę, że koalicja - poza sejmikiem Mazowsza - dotyczy też współpracy w wyborach do PE i do parlamentu polskiego.

"Przed nami bardzo ważny, kluczowy krok dla rozwoju Polski. Chcemy dalej rozwijać Mazowsze (...), chcemy tworzyć wspólne listy do Parlamentu Europejskiego i polskiego" - podkreślił polityk Platformy. "Idziemy razem do wyborów, będziemy rozwijać Mazowsze - chcemy zastopować PiS-owski walec, który niszczy Polskę" - zaznaczył Halicki.