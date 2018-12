Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa ws. używania przez sędziów infografik i symboli, które mogą być identyfikowane np. z partiami politycznymi, ma być dla nich wskazówką dotyczącą granic aktywności publicznej sędziego. "Interpretacja dokonana przez Radę nie jest podstawą do sankcji" - powiedział PAP przewodniczący KRS Leszek Mazur.

Zgodnie z podjętą w środę przez KRS uchwałą "zachowaniem mogącym podważyć zaufanie do niezawisłości i bezstronności sędziego jest publiczne używanie przez sędziego infografik, symboli, które w sposób jednoznaczny są lub mogą być identyfikowane z partiami politycznymi, związkami zawodowymi, a także z ruchami społecznymi, tworzonymi przez związki zawodowe, partie polityczne lub inne organizacje prowadzące działalność polityczną". Rada w uchwale dokonała wykładni zbioru zasad etyki zawodowej sędziów i asesorów sądowych.

"Ta uchwała jest głosem w dyskusji o sposobach udziału sędziego w debacie publicznej. Odnosząc się do motywów jej powstania muszę zastrzec, że była ona dyskutowana i została podjęta w środę, kiedy nie byłem obecny w Warszawie i nie prowadziłem posiedzenia Rady. Znam jednak kontekst jej wydania, bo pojawił się on jakiś czas temu" - powiedział Mazur.

Sędziowie w koszulkach z napisem "konstytucja"

"Mnie to się oczywiście skojarzyło z tymi zachowaniami, bo w ostatnim czasie niektórzy sędziowie korzystali z tej grafiki w różnych sytuacjach" - powiedział Mazur pytany przez PAP, czy treść uchwały należy np. odnosić do sędziów, którzy zakładają publicznie koszulki ze słowem "konstytucja" wpisanym w charakterystyczny logotyp przewodniczący KRS.



Przypomniał, że w takich koszulkach pojawiają się politycy, działacze Komitetu Obrony Demokracji, czy ostatnio prezydent Lech Wałęsa na pogrzebie prezydenta USA George'a H.W. Busha. "W takich sytuacjach, ta grafika, jako forma ekspresji politycznej, jest dopuszczalna i nie budzi wątpliwości" - dodał.

"Jednak w przypadku, gdy takie koszulki zakładają sędziowie, to powstaje pytanie, czy też jest środkiem ekspresji politycznej. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że tak" - ocenił przewodniczący KRS.

"Nieprzekraczalna granica"

Sędzia Mazur zastrzegł jednak, że "należy być ostrożnym w ocenach". "Sędziowie nie mogą prowadzić działalności politycznej, ale pewne formy ich uczestnictwa w życiu politycznym istnieją, choćby związane z głosowaniem w wyborach powszechnych. Nieprzekraczalną granicą powinna być sfera urzędowania, gdyż sytuacja eksponowania przez sędziego tych różnych emblematów przy wykonywaniu czynności służbowych, np. na sali sądowej, byłaby niedopuszczalna" - wskazał.

"Ponadto, nie od dzisiaj oczekuje się od sędziów, żeby - także w sferze pozasądowej - nie dawali podstaw do zarzutów o zaangażowanie polityczne. Ta grafika, używana przez sędziego nawet poza salą rozpraw, w celu wyrażania swoich poglądów politycznych, może rodzić wątpliwości co do jego bezstronności i neutralności w ramach urzędowania" - mówił sędzia Mazur.

Zaznaczył, że ta uchwała "stanowi rodzaj wykładni". "Ma być wskazówką dla sędziów i stanowić pomoc w kierowaniu swoim zachowaniem przez pryzmat zasad etyki. Cały sędziowski kodeks etyki jest drogowskazem właściwego postępowania i ma pomóc w unikaniu przekraczania granic dopuszczalnego zachowania" - ocenił sędzia Mazur. "Daleka jest jednak droga do wniosku, żeby interpretacja dokonana przez Radę, mogła stanowić jakąś podstawę do wymierzania sędziemu sankcji" - dodał,



Zastępca rzecznika prasowego KRS sędzia Jarosław Dudzicz, odnosząc się na Twitterze do pytania, czy Rada boi się słowa "konstytucja" odpowiedział: "Nie boimy się. Sędziów natomiast dotyczą pewne ograniczenia. I sędziowie w większości doskonale o tym wiedzą. Przypuszczam, że są także świadomi tego, iż angażując się w 'Akcję Koszulkową', umieszczają się w określonym kontekście politycznym, co nie powinno mieć miejsca".