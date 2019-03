Prezydium Sejmu oraz Konwent Seniorów podjęły w środę decyzję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu (3-4 kwietnia) posłowie rozpatrzą projekt ustawy "trzynastka" dla emerytów i rencistów oraz wniosek PO-KO o odwołanie ministra rolnictwa - poinformowała wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek.

Wicemarszałek dodała, że pierwsze czytanie projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. ("Emerytura plus") odbędzie się we wtorek na sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Pytana, czy procedowanie projektu zakończone zostanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, odparła: "Zobaczymy, jak ono sprawnie przebiegnie. Niczego w tej sytuacji nie należy wykluczać".

Mazurek podkreśliła, że wniosek o wotum nieufności wobec szefa MRiRW Jana Krzysztofa Ardanowskiego "z całą pewnością zostanie odrzucony". "Będzie to też doskonała okazja, do tego, by przypomnieć przede wszystkim Polakom - bo opozycja wie, ale udaje, że nie wie - co dobrego w obszarze rolnictwa rząd PiS zrobił" - wskazała.

Szczegóły świadczenia

Projekt ustawy "Emerytura plus" rząd przyjął we wtorek. Dodatkową pomoc dla emerytów i rencistów w postaci trzynastej emerytury dla każdego seniora zapowiedziano na lutowej konwencji PiS. "Powyższą zapowiedź proponuje się zrealizować przez wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich świadczeniobiorców" - podali autorzy projektu w uzasadnieniu.

Świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie.

Świadczenia mają być wypłacane wraz z majową emeryturą lub rentą. Jego kwota będzie wliczana do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, o dodatkach mieszkaniowych oraz o świadczeniu wychowawczym. Świadczenie nie będzie objęte egzekucją komorniczą.

Decyzja o wypłacie

Emerytom i rencistom zostanie przesłana decyzja o wypłacie świadczenia w kwocie 1100 zł brutto (bez podania wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne). "Typowa kwota netto będzie wynosić 888,25 zł" - informują autorzy projektu.



Świadczenie będzie przysługiwało 9,72 mln osób (ok. 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to ponad 10,7 mld zł.

"Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wotum nieufności dla ministra rolnictwa

Wniosek o wotum nieufności wobec ministra Ardanowskiego PO-KO złożył w lutym. Posłowie tego klubu parlamentarnego zarzucili mu "niekompetencję, nieudolność, konfliktowość oraz brak nadzoru nad podległymi instytucjami".

Platforma zarzuciła Ardanowskiemu m.in. "szczególną bezradność i niekompetencję" w sprawie dotyczącej nielegalnego uboju bydła w naszym kraju. Wskazała też na brak właściwego nadzoru weterynaryjnego, który jest spowodowany niedofinansowaniem Inspekcji Weterynaryjnej i brakiem kadr.

Według PO-KO minister nie sprawdził się również w zwalczaniu ASF. W 2018 r. pojawiła się rekordowa liczba ognisk tej choroby u świń, ujawniono też kilkaset przypadków ASF u dzików. Posłowie krytykowali też ministra za zbyt małą pomoc rolnikom dotkniętych ubiegłoroczną suszą.

Sejmowa komisja rolnictwa zarekomendowała w czwartek odrzucenie wniosku PO-KO. Sam minister nie zgodził się z zarzutami opozycji.