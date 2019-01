Mazurek apeluje do opozycji. "Odrzućmy taki język"

Z apelem by wspólnie odrzucić język, który kojarzy się "z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX wieku" zwróciła się do opozycji, zwłaszcza kobiet, rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Odniosła się w ten sposób do słów Ewy Kopacz (PO): "Jesteście śmieszni, nieaktualni. Czuć od was naftaliną".

Zdjęcie Beata Mazurek /Maciej Luczniewski /Reporter

"Naftalina? Apeluję do polityków opozycji, zwłaszcza kobiet, z PO i innych partii, by wspólnie odrzucić taki język, który kojarzy się niestety z odczłowieczaniem znanym z ponurych kart historii XX w." - napisała Mazurek w niedzielę na Twitterze.



Reklama

W sobotę podczas konwencji "Kobieta, Polska, Europa", współorganizowanej przez PO oraz Inicjatywę Polska, była premier Ewa Kopacz (PO) przekonywała, że kobiety w Polsce mają prawo do decydowania o swoim życiu i apelowała do rządzących, by nie próbowali decydować za nie.



Zapewniła, że Platforma Obywatelska dołoży wszelkich starań, by nikt nie próbował odbierać prawa do wyboru żadnej obywatelce i żadnemu obywatelowi naszego kraju. Kopacz zwróciła się też do wszystkich tych, którzy próbują "pozbawić Polki osobistego wyboru": "Jesteście śmieszni, nieaktualni. Czuć od was naftaliną. Nauczcie się wreszcie żyć w społeczeństwie równych kobiet i mężczyzn".