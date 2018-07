Mazurek: europoseł PiS Tomasz Poręba wybrany na szefa sztabu wyborczego

​Europoseł PiS Tomasz Poręba szefem sztabu wyborczego w wyborach samorządowych - taką decyzję podjął podczas piątkowego posiedzenia Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości - poinformowała PAP rzeczniczka ugrupowania Beata Mazurek.

Zdjęcie Tomasz Poręba /Pablo GARRIGOS /East News



"Decyzją Komitetu Politycznego PiS szefem sztabu wyborczego w nadchodzącej kampanii samorządowej będzie Tomasz Poręba" - powiedziała Mazurek.

Jak czytamy na jego stronie internetowej, urodzony w 1973 roku Poręba z wykształcenia jest historykiem i politologiem. Jest też absolwentem podyplomowych Studiów Europejskich organizowanych przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Maastricht.

Pod koniec lat 90-tych Poręba pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie w IPN w Warszawie. Był także kierownikiem działu ds. informacji i wizerunku w Biurze Krajowym PiS. Pracował w Brukseli - jako główny doradca Grupy Unia na Rzecz Europy Narodów w Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego. Był także rzecznikiem prasowym PiS w europarlamencie.

W 2009 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu rzeszowskim uzyskał mandat eurodeputowanego VII kadencji, został rzecznikiem delegacji PiS w PE oraz zasiadał w prezydium grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy.

W 2011 został szefem sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości na czas wyborów parlamentarnych. A następnie w listopadzie 2011 r. Rada Polityczna PiS wybrała go do Komitetu Politycznego partii. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 z ramienia PiS ponownie uzyskał mandat europosła.

W 2014 stanął na czele konserwatywnego europejskiego think tanku New Direction.