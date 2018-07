Mazurek: Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku

"Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, ustawa obowiązuje wszystkich, także ją" - podkreśliła rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do informacji rzecznika SN, że Gersdorf przerwała urlop i wróciła do pracy.

Zdjęcie Beata Mazurek /Andrzej Iwańczuk /East News

Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował we wtorek, że "Pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab Małgorzata Gersdorf przerwała urlop wypoczynkowy i powróciła do pracy". Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Gersdorf miała przebywać na urlopie do 19 lipca.

"Ustawa obowiązuje wszystkich, także panią Gersdorf. Pani Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, miała możliwość złożenia wniosku do prezydenta, chcąc mieć możliwość dalszego pracowanie w SN. Nie zrobiła tego, więc ja podzielam zdanie wielu prawników i prezydenckiego ministra Pawła Muchy, że pani Gersdorf jest sędzia w stanie spoczynku" - powiedziała Mazurek dziennikarzom w Sejmie.

Według wiceszefa Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy Małgorzata Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku i w związku z tym nie ma uprawnień do urlopu, nie może więc go też przerwać.

"Moim zdaniem nie ma tu żadnej doniosłości, czy ona uważa, że jest w pracy, czy uważa, że nie jest w pracy, jest na urlopie. Ona jest po prostu sędzią w stanie spoczynku. Nie może przerywać urlopu ktoś, kto jest sędzią w stanie spoczynku, bo ktoś taki nie ma uprawnienia do urlopu" - powiedział PAP Paweł Mucha.

Jak dodał, według Kancelarii Prezydenta osobą, która obecnie kieruje Sądem Najwyższym jest sędzia Józef Iwulski.