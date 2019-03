​Mazurek: Komorowski ma w jednym rację

"Jaka prezydentura taki poziom - pan Komorowski ma w jednym rację, że trzeba brać 500 plus, 300 plus, emeryturę plus, bo jak inni wrócą to zabiorą. Jak mówił klasyk piniędzy nie ma i nie będzie" - napisała we wtorek na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

W poniedziałkowej rozmowie z RMF FM b. prezydent Bronisław Komorowski wyraził nadzieję, że obywatele będą odróżniać, kto kupuje ich głosy w wyborach.

"Tak bym apelował do wszystkich: brać te 500 plus jak dają, brać tę trzynastkę i nie kwitować, nie głosować na PiS, bo to jest żenujące, że oni liczą na to, że jak dadzą obywatelowi 500 plus, to ten obywatel odda im swój głos" - stwierdził Komorowski.

Do tych słów odniosła się we wtorek rzeczniczka PiS. "Jaka prezydentura taki poziom. Pan Komorowski ma w jednym rację, że trzeba brać 500+, 300+, emeryturę+ bo jak inni wrócą to zabiorą. Jak mówił klasyk piniędzy nie ma i nie będzie" - napisała na Twitterze Mazurek.

Jak dodała, "warto głosować na PiS". "Jesteśmy kompetentni i dotrzymujemy zobowiązań wobec Polaków" - podkreśliła.

Tzw. nowa piątka PiS przewiduje wprowadzenie 500 plus od pierwszego dziecka, brak podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, "trzynastkę" dla emerytów, obniżenie kosztów pracy oraz przywrócenie zredukowanych połączeń autobusowych przede wszystkim w małych miastach i na wsiach.