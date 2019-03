​Mazurek o ewentualnej dymisji Glapińskiego: To jego decyzja

- Prezes NBP jest wybierany na określoną kadencję; to naprawdę decyzja Adama Glapińskiego, czy poda się do dymisji, czy nie - powiedziała w piątek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Beata Mazurek /Maciej Łuczniewski /Reporter

Narodowy Bank Polski opublikował w środę na stronach internetowych przeciętne wynagrodzenia brutto kadry kierowniczej w 2018 r. Z tej informacji wynika, że najwyższe przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto otrzymywał dyrektor departamentu komunikacji i promocji - 49 tys. 563 zł; najmniej doradca prezesa - 6720 zł. Publikacja wynagrodzeń w banku centralnym jest wynikiem realizacji postanowienia noweli ustawy dot. jawności wynagrodzeń w banku centralnym.

Reklama

Zmiany w prawie były konsekwencją doniesień medialnych dotyczących wynagrodzeń współpracowniczek prezesa NBP - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martyny Wojciechowskiej oraz dyrektor gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Pod koniec grudnia ub.r. "Gazeta Wyborcza" donosiła, że zarobki Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł "wraz z premiami, dodatkowymi dochodami i bonusami", czemu bank zaprzeczył.

Mazurek pytana w piątek przez dziennikarzy, czy prezes NBP Adam Glapiński powinien podać się do dymisji, odpowiedziała, że to pytanie trzeba skierować do Glapińskiego. "Prezes NBP jest wybierany na określoną kadencję. To naprawdę jego decyzja, czy poda się do dymisji czy nie" - mówiła rzeczniczka PiS.

"Wynagrodzenia, o których słyszeliśmy na pewno są wynagrodzeniami, które bulwersują, bo jednak średnia krajowa wynagrodzeń Polaków jest dużo niższa od tych, które są w NBP" - dodała.

Mazurek stwierdziła, powołując się na słowa byłego prezes NBP Marka Belki, że w bankach są wynagrodzenia na podobnym poziomie. "Nie mnie jest oceniać, czy powinien się podać do dymisji czy nie. Na pewno powinna być udzielona szczegółowa informacja na ten temat w odpowiednim momencie przez NBP" - podkreśliła.

Zgodnie z zapisami konstytucji, prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta, na sześć lat. Adam Glapiński objął stanowisko prezesa NBP w 2016 roku; jego kadencja kończy się więc w 2022 r.