Z satysfakcją przyjęliśmy wyrok sądu ws. Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa; nie było żadnych podstaw, żeby wysuwać takie oskarżenia, jakie Wałęsa wysuwał w stosunku do prezesa PiS - oświadczyła w czwartek rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek.

Zdjęcie Beata Mazurek /Radek Piertruszka /PAP

Sąd Okręgowy w Gdańsku orzekł w czwartek, że b. prezydent Lech Wałęsa ma przeprosić lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego. Wyrok dotyczy sprawy, jaką wytoczył Kaczyński b. prezydentowi, o ochronę dóbr osobistych. Chodzi m.in. o wypowiedzi Wałęsy, że szef PiS jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Wyrok nie jest prawomocny.

Reklama

"Z satysfakcją przyjęliśmy wyrok dzisiejszego sądu, w sprawie Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa" - napisała na Twitterze Mazurek. Jak podkreśliła, "nie było żadnych podstaw, żeby wysuwać takie oskarżenia, jakie Wałęsa wysuwał w stosunku do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego".

"Ufamy, że Wałęsa wykona ten wyrok" - dodała Mazurek.

Treść przeprosin

Zgodnie z wyrokiem gdańskiego sądu Wałęsa ma złożyć oświadczenie o treści: "Przepraszam pana Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moich wypowiedziach publicznych w okresie od kwietnia 2015 do maja 2017 roku sformułowałem wobec niego zarzuty, że Jarosław Kaczyński mając świadomość nieodpowiednich pogodowych panujących podczas lotu polskiej delegacji do Smoleńska wydał polecenie nakazania lądowania samolotu, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 roku, a swoimi późniejszymi działaniami zmierzał do przerzucenia odpowiedzialności za katastrofę smoleńską na inne osoby. Tymi słowami naruszyłem dobre imię i godność osobistą pana Jarosława Kaczyńskiego. Lech Wałęsa".

Te przeprosiny mają mieć formę listu do szefa PiS, a także być podane na profilu b. prezydenta na Facebooku, w radiu TOK FM, tygodniku "Newsweek" oraz na portalu gazeta.pl.

B. prezydent ma też złożyć drugie przeprosiny o treści: "Przepraszam Jarosław Kaczyńskiego za to, że w moich wpisach na portalu społecznościowym Facebook w sierpniu 2016 sformułowałem zarzuty, że Lech Kaczyński podczas lotu z polską delegacją do Smoleńska mając świadomość nieodpowiednich warunków pogodowych nakazał lądowanie, czym doprowadził do katastrofy lotniczej 10 kwietnia 2010 r. i jest smoleńskim mordercą 95 niewinnych osób. Tymi słowami naruszyłem uczucia Jarosława Kaczyńskiego związane z osobą jego zmarłego brata - Lech Wałęsa".

Te przeprosiny mają mieć formę listu do prezesa PiS oraz być opublikowane na profilu b. prezydenta na Facebooku.

W pozostałym zakresie powództwo szefa PiS zostało oddalone. Kaczyński domagał się też przeprosin za słowa Wałęsy o tym, że "nie jest zdrowy, zrównoważony psychicznie". Prezes PiS chciał też, by były prezydent przeprosił go za zarzuty wydania polecenia "wrobienia" go, przypisania mu współpracy z organami bezpieczeństwa PRL. Lider PiS chciał także, aby Wałęsa w formie zadośćuczynienia wpłacił 30 tys. zł na cele społeczne.

Czwartkowy wyrok sądu nie jest prawomocny.