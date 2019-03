Mazurek odpowiedziała na apel Biedronia

- W sprawie apelu lidera Wiosny Roberta Biedronia o upublicznienie zarobków w administracji: transparentność finansów jest ważna, niech realizację apelu pan Biedroń zacznie od siebie, od pokazania, kto finansuje jego ugrupowanie - oświadczyła rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Beata Mazurek /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Podczas briefingu przed siedzibą Dziennika Podawczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Robert Biedroń poinformował, że Wiosna w poniedziałek złoży wniosek w kancelarii premiera w trybie dostępu do informacji publicznej dotyczący wynagrodzeń w KPRM.

Zapowiedział, że tego typu wnioski zostaną złożone we wszystkich urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, gmin w całej w Polsce. Wiosna - jak mówił - chce informacji o zarobkach wiceprezydentów miast, ich doradców, wicemarszałków, wicewojewodów, urzędników i pracowników spółek Skarbu Państwa.

Apel skomentowała na Twitterze rzeczniczka PiS, wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek. "Ws. apelu Biedronia o upublicznienie zarobków w administracji: transparentność finansów jest ważna, niech realizację apelu Pan Biedroń zacznie od siebie od pokazania, kto finansuje jego ugrupowanie" - napisała.

Lider Wiosny podkreślał w poniedziałek, że państwo nie może być traktowane jak jeden wielki bankomat, gdzie "za pomocą legitymacji partyjnej wyciąga się kasę".

Biedroń powoływał się na art. 61 konstytucji, który mówi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne; prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.