Po spotkaniu lidera PiS Jarosława Kaczyńskiego z wicepremierem Włoch Matteo Salvinim opozycję opanowała histeria, a komentarze sięgają granic absurdu - oceniła rzeczniczka PiS Beata Mazurek. Nie zapadły żadne ustalenia dot. sojuszy po wyborach do PE - dodał były szef MSZ Witold Waszczykowski.

Zdjęcie Matteo Salvini wyjeżdża z siedziby PiS przy ul. Nowogrodzkiej /Jacek Turczyk /PAP

Salvini, który jest też szefem prawicowej partii Liga, przebywał Warszawie na zaproszenie szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego. Podczas wizyty szef włoskiego MSW spotkał się także z premierem Mateuszem Morawieckim oraz Jarosławem Kaczyńskim. Oprócz prezesa PiS uczestniczyli w nim wicemarszałek Senatu Adam Bielan, pełnomocnik premiera ds. dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders oraz eurodeputowani PiS: Tomasz Poręba i Ryszard Legutko.

Mazurek stwierdziła na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że po spotkaniu Kaczyńskiego z Salvinim m.in. opozycję "opanowała histeria". "Komentarze, które słyszymy na ten temat naprawdę sięgają granic absurdu" - podkreśliła rzeczniczka PiS.

Były szef MSZ Witold Waszyczkowski poinformował, że podczas spotkania Kaczyński-Salvini rozmawiano m.in. o aktualnej sytuacji w Europie i Unii Europejskiej, o przyszłych wyborach do Parlamentu Europejskiego i "możliwościach tego, co może być po wyborach do PE".

"Jedyne ustalenia, jakie zapadły dotyczą dalszych spotkań i dalszych konsultacji. Natomiast nie ma żadnych ustaleń dotyczących porozumienia, tworzenia jakichkolwiek z góry sojuszy, wspólnych klubów w europarlamencie, na temat, których spekulują różne media i niektórzy politycy" - zaznaczył Waszczykowski.

Mazurek dodała, że tematem spotkania Kaczyńskiego z Salvinim było również wzmocnienie roli państw UE w świecie globalnym. "To jest początek do ewentualnych, dalszych dyskusji" - dodała. Rzeczniczka PiS zaznaczyła, że podczas rozmów poruszono także kwestie, które różnią PiS od Ligi "w kontekście oceny pewnych sytuacji i kwestii".