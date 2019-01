Jesteśmy wstrząśnięci tym przerażającym zdarzeniem. Nic i nigdy nie może usprawiedliwić zbrodni – napisała o ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Atak na prezydenta Gdańska / Adam Warżawa /PAP

"Dziś prezydent Adamowicz nie jest naszym przeciwnikiem politycznym, ale ofiarą zbrodniczej agresji" - dodała.

Do ataku na Adamowicza doszło w Gdańsku w niedzielę wieczorem. Atak przeprowadził mężczyzna, który podczas odliczania do "Światełka do nieba" o godz. 20.00 wtargnął na scenę. Prezydent trafił do szpitala.

