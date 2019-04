Wycofanie się ZNP i Platformy z obrad okrągłego stołu ws. oświaty jest niepoważne; polityczne groźby i de facto kolejny szantaż Sławomira Broniarza i ZNP o kontynuowaniu protestu we wrześniu nie służą wyciszeniu emocji - oceniła w czwartek rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

"Wycofanie się ZNP i Platformy z obrad okrągłego stołu ws. oświaty jest niepoważne. Polityczne groźby i de facto kolejny szantaż Broniarza, ZNP o kontynuowaniu protestu we wrześniu nie służą wyciszeniu emocji. Zapraszamy do merytorycznej dyskusji dla dobra polskiej szkoły" - napisała rzeczniczka PiS na Twitterze.

Decyzja ZNP

Prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował w czwartek, że od soboty, 27 kwietnia, od godz. 6, Związek Nauczycielstwa Polskiego zawiesza ogólnopolski strajk, ale go nie kończy. "Panie premierze (Mateuszu) Morawiecki, dajemy panu czas do września. Czekamy na konkretne rozwiązania z pana strony" - powiedział Broniarz. Zaznaczył, że - jego zdaniem - zapowiadany na piątek okrągły stół jest "niewypałem".

"Siadamy do pracy, my nauczyciele, ale chcemy, żeby pan zrobił to samo i był przygotowany także do realizacji naszych postulatów, ponieważ z nich nie zrezygnujemy" - podkreślił przewodniczący ZNP.

Szef klubu PO-KO Sławomir Neumann potwierdził w czwartek w rozmowie z PAP, że Platforma Obywatelska nie będzie uczestniczyć w piątkowym posiedzeniu okrągłego stołu w sprawie oświaty. Jak tłumaczył, Platforma "zaproponowała, aby przeprowadzić prawdziwą debatę o oświacie". "To, co jutro (będzie - PAP) na stadionie, jest raczej cyrkiem i powinno być w namiocie cyrkowym, bo rozmawiać i to wyłącznie w swoim gronie o zmianach w oświacie będą ludzie, którzy doprowadzili przez 3,5 roku do zapaści, chaosu i bałaganu w oświacie, czyli minister (Anna-PAP) Zalewska, rząd i być może pan (Ryszard-PAP) Proksa z 'Solidarnością' plus wyborcy PiS zwiezieni autokarami na stadion" - powiedział Neumann.

Nowelizacja uchwalona

W czwartek Sejm uchwalił nowelizację prawa oświatowego dotyczącą matur. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący. Obecnie nad nowelizacją debatuje Senat.

Egzaminy maturalne mają rozpocząć się 6 maja. Rok szkolny dla uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych kończy się 26 kwietnia, czyli w najbliższy piątek. Tego dnia maturzyści powinni otrzymać świadectwa ukończenia szkoły, bo jej ukończenie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu maturalnego. Zakończenie roku szkolnego powinno zostać poprzedzone wystawieniem przez nauczycieli ocen i zatwierdzeniem ich przez rady pedagogiczne klasyfikacyjne. Nie odbyły się jednak one dotąd w części szkół ze względu na strajk nauczycieli.

W piątek, 26 kwietnia, na Stadionie PGE Narodowym ma się odbyć okrągły stół w sprawie oświaty. Premier Mateusz Morawiecki do udziału w nim zaprosił rodziców, ekspertów, pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców i opozycję. ZNP, FZZ i większość organizacji pracodawców zapowiedziało, że nie weźmie udziału w okrągłym stole.