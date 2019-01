W obliczu ludzkiej tragedii PiS zachował się jak trzeba. Niestety totalna opozycja i część mediów wykorzystała to nieszczęście jako kampanię wyborczą do politycznych ataków na Zjednoczoną Prawicę - napisała w niedzielę na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Zdjęcie Beata Mazurek /Mateusz Wlodarczyk /Agencja FORUM

W sobotę odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Urnę z prochami zmarłego złożono w Bazylice Mariackiej w kaplicy św. Marcina. W pożegnaniu prezydenta Gdańska wzięły udział tysiące osób, w tym najważniejsze osoby w państwie.

Lider PO Grzegorz Schetyna, pytany po pogrzebie o apel dominikanina o. Ludwika Wiśniewskiego, by skończyć z nienawiścią, pogardą i bezpodstawnym oskarżaniem innych, powiedział, że jest to "wezwanie do tych, którzy spowodowali tę sytuację, oni powinni to usłyszeć".

Do słów o. Ludwika Wiśniewskiego odniósł się też w niedzielę na antenie TVN24 szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. "Te słowa padły na mszy, na pogrzebie Pawła Adamowicza, który przez ostatnie kilka lat był hejtowany, pomawiany przez służby państwa, publiczną TV, partyjną dzisiaj. To wszystko doprowadziło w końcu do tragedii i warto mieć ten kontekst" - powiedział polityk.

Zdaniem Neumanna zabójstwo Adamowicza było "mordem politycznym". "To jest mord polityczny, który się wydarzył. Mord polityczny na oczach milionów ludzi" - ocenił. Jak podkreślił, wnioski z tego powinna wyciągnąć "cała klasa polityczna", a także medialna. "Ale też państwo musi działać, nie może mówić, że akty politycznego zgonu wystawione przez Młodzież Wszechpolską to mały hejt" - podkreślił Neumann.

"W obliczu ludzkiej tragedii, PiS zachował się jak trzeba. Niestety totalna opozycja i część mediów wykorzystała to nieszczęście jako kampanię wyborczą do polit. ataków na Zjednoczoną Prawicę. Nie będziemy bierni na supozycje, kłamstwa i insynuacje" - napisała na Twitterze w niedzielę rzeczniczka PiS Beata Mazurek.

Do jej postu odniósł się na tym samym portalu społecznościowym Neumann. "Czyli co zrobicie @beatamk? Jeszcze bardziej podkręcicie przekaz w TVP? Tylko tyle do Was dotarło z tej tragedii?" - napisał szef klubu PO-KO.

W ubiegłą niedzielę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Do zdarzenia doszło na scenie podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie w poniedziałek po południu zmarł.