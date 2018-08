MEN chce, by uczniowie mogli mieć legitymacje szkolne w smartfonach

MEN chce, by uczniowie mogli mieć w smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym aplikację potwierdzającej posiadanie legitymacji szkolnej. W piątek do konsultacji trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych.

Jak zaznacza Ministerstwo Edukacji Narodowej, zmiana rozporządzenia ma na celu usankcjonowanie mobilnych wersji legitymacji szkolnych (tzw. mLegitymacji szkolnych) jako uzupełnienie standardowych jej wersji (w formie papierowej lub plastikowej karty - tzw. e-legitymacji). Celem noweli nie jest zastąpienie fizycznych dokumentów, a jedynie potwierdzenie ich posiadania w sytuacji, kiedy uczeń nie ma ich przy sobie.

"Legitymacja szkolna jest dokumentem poświadczającym fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego, a ponadto przy zakupie biletów do różnego rodzaju instytucji kultury. Dla ucznia w wieku szkolnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu, legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości. Wobec tego dokument ten ma niebagatelne znaczenie i należy mieć go przy sobie" - czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji rozporządzenia.

Zaznaczono w nim, że w obecnych czasach telefony komórkowe nie służą już wyłącznie do prowadzenia rozmów czy wysyłania wiadomości tekstowych, a stały się urządzeniem wielofunkcyjnym. "Telefon jest ważnym elementem codziennego życia. Dzieci i młodzież chętnie sięgają po te urządzenia, dlatego też zasadne jest rozwijanie możliwości praktycznego ich wykorzystania" - czytamy.

W czerwcu w Siedlcach Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło testy mLegitymacji szkolnej i mLegitymacji studenckiej. Wprowadzane dokumenty mobilne są częścią programu mDokumenty. Na razie mLegitymacje będą dostępne na urządzenia z systemem Android (wersja minimum 6.0).

Pod koniec kwietnia MEN wydało rozporządzenie, zgodnie z którym od września br. szkoły będą miały możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci elektronicznej. Te drugie będą plastikowe, wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Jak wyjaśnia MEN, wprowadzenie takiego rozwiązania jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, a także samorządów. Koszty e-legitymacji - około 17 zł za egzemplarz - będą pokrywały organy prowadzące szkoły.