MEN zaprasza rodziców do udziału w okrągłym stole edukacyjnym

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza rady rodziców, stowarzyszenia rodziców i inne organizacje reprezentujące rodziców do udziału w obradach okrągłego stołu edukacyjnego. Obrady rozpoczną się 26 kwietnia o godz. 12 na Stadionie PGE Narodowym.

Zdjęcie Ministerstwo Edukacji Narodowej; Zdj. ilustracyjne /Bartosz Krupa /East News

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w komunikacie zainteresowani uczestnictwem w okrągłym stole mogą zgłaszać swój udział za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej MEN.



Informację o miejscu i dacie obrad podał w czwartek premier Mateusz Morawiecki na konferencji w Krakowie. "Zapraszamy serdecznie z panią premier Beatą Szydło już na przyszły piątek, 26 kwietnia, na godz. 12.00 na Stadion Narodowy, bo spodziewamy się dużej frekwencji, spodziewamy się dużego zainteresowania - powiedział szef rządu. - Myślę, że okrągły stół będzie taką płaszczyzną, gdzie będziemy mogli wypracować najlepsze rozwiązania dla polskiej szkoły, dla polskiej rodziny, dla polskiej gospodarki, a więc najlepsze rozwiązania dla polskiego społeczeństwa - podkreślił premier.

"Okrągły stół" zaproponowany przez premiera Mateusza Morawieckiego będzie szeroką formułą do dyskusji na temat zmian w polskiej oświacie w zakresie 4 obszarów tematycznych: uczniowie, nauczyciele, jakość edukacji oraz nowoczesna szkoła. Obrady będą koncertowały się nie tylko na kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, ale również z awansem zawodowym i finansowaniem oświaty. Podczas "Okrągłego stołu" zostaną poruszone również sprawy dotyczące podnoszenia jakości nauczania oraz udziału rodziców w procesie edukacji - podaje MEN.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w obradach okrągłego stołu będą mogły uczestniczyć osoby i instytucje związane z edukacją. Szeroka formuła wydarzenia umożliwi wypracowanie stanowiska dotyczącego poprawy jakości funkcjonowania systemu oświaty, w tym kwestii związanych z wynagrodzeniem nauczycieli.

Zaproszenie wystosowane przez szefa rządu jest skierowane do dyrektorów szkół, nauczycieli, rad i stowarzyszeń rodziców, przedstawicieli środowiska akademickiego, a także związków zawodowych, instytucji i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

Okrągły stół ws. sytuacji w oświacie odbędzie się niezależnie od tego, czy protest nauczycieli będzie zawieszony, czy też kontynuowany - zapewniał podczas konferencji w Krakowie premier Mateusz Morawiecki.

Zorganizowanie po świętach okrągłego stołu okrągłego stołu zaproponował w ubiegłym tygodniu premier Morawiecki. Zapewnił, że wierzy, że będzie on nowym otwarciem, ogólnonarodową dyskusją dla poprawy systemu oświaty. "Dla nas jest to jedno z fundamentalnych założeń reformy całego państwa. Jeżeli chcemy naprawiać państwo, to trzeba wejść w głęboką naprawę systemu oświaty" - powiedział premier. "Czas dojrzał do tego, żeby powiedzieć: jest potrzebna głęboka reforma całego systemu oświaty" - podkreślił. Jak mówił, chce by było to przedmiotem debaty przy okrągłym stole.