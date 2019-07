Metropolita białostocki, ksiądz arcybiskup dr Tadeusz Wojda, skomentował wydarzenia, do których doszło podczas sobotniego Marszu Równości w Białymstoku. Jego uczestnicy zostali zaatakowani przez środowiska kibicowskie i narodowe. Jak pisze metropolita, "nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy".

Metropolita białostocki odniósł się do wydarzeń, które rozegrały się w czasie Marszu Równości

Marsz Równości, który odbył się 20 lipca w Białymstoku był pierwszym tego typu wydarzeniem w historii miasta. Podczas manifestacji doszło do licznych incydentów. Uczestnicy zostali obrzuceni m.in. butelkami, kamieniami i petardami. Maszerujących wulgarnie wyzywano, opluwano, doszło również do pobić. Cztery osoby są podejrzane o popełnienie przestępstw m.in. rozboju, naruszenia nietykalności i znieważenie funkcjonariuszy oraz użycia groźby.

"Nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka" - napisał abp Tadeusz Wojda, metropolita białostocki w komunikacie.

Metropolita białostocki, jako komentarz do sobotnich wydarzeń, wykorzystał następujący cytat: "Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali".

"Pięknym i wartościowym świadectwem były czuwania modlitewne, ofiarowane w tej intencji cierpienia ludzi chorych, modlitwy w świątyniach i przed katedrą, do czego zachęcałem w mojej odezwie odczytywanej w parafiach. Jednak nie do pogodzenia z postawą chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, były akty przemocy i pogardy. Te, w żadnym przypadku, nie mogą być usprawiedliwiane i akceptowane. Są to czyny przeciwne nauczaniu Chrystusa. Naszym obowiązkiem jest bronienie wartości narzędziami, które zawsze wpisują się w przykazanie miłości bliźniego i szacunek do każdego człowieka" - podkreślił arcybiskup, jednocześnie zachęcając do modlitwy i troski o rodzinę.

"Niech nasze rodziny, Bogiem silne, będą przykładem pięknej miłości na wzór Świętej Rodziny. Sobotnie wydarzenia pokazały, że wiele jeszcze mamy do zrobienia, aby w naszych sercach zapanował pokój. Miłość Chrystusa ma nas do tego każdego dnia przynaglać" - czytamy.