Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc apeluje o oddawanie krwi

Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc zaapelował w poniedziałek (6 lipca) do wiernych o oddawanie krwi, co - jak podkreślił - jest "przejawem solidarności chrześcijańskiej". Specjalny apel skierował do osób, które wyzdrowiały z COVID-19, w tym górników.

Zdjęcie Metropolita katowicki abp Wiktor Skworc /Michal Dubiel/REPORTER /Reporter

"Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, dołączam się do apelu Centrum Krwiodawstwa i Ministerstwa Zdrowia, którzy proszą o dzielenie się tym cennym darem ze swojego życia" - napisał w poniedziałek do wiernych archidiecezji katowickiej abp Wiktor Skworc.

Komunikat został rozesłany do parafii i zostanie odczytany w przyszłą niedzielę w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

Metropolita katowicki podkreślił, że zgodnie z nauczaniem Kościoła, "oddanie krwi w celu ratowania ludzkiego życia jest przejawem solidarności chrześcijańskiej i naśladowaniem miłości Boga do ludzi". "Jest to przejaw 'kultury życia', o którą tak często apelował św. Jan Paweł II" - podkreślił arcybiskup.

Przypomniał, że w walce z trwającą pandemią bardzo ważna jest krew osób, które pokonały chorobę. "Specjalny apel kieruję do ozdrowieńców, zwłaszcza wśród naszych śląskich górników. A tym, którzy już oddali krew, aby mogło zostać wytworzone leczące osocze, wyrażamy najwyższe uznanie i podziękowanie. Pełne wiary 'Bóg zapłać' za każdy bezinteresowny dar krwi kierujemy pod adresem armii honorowych dawców krwi" - napisał abp Wiktor Skworc.

Duszpasterzy zachęcił, aby stawali się życzliwymi promotorami krwiodawstwa we wspólnotach parafialnych i sami - o ile zdrowie na to pozwala - dołączyli do rzeszy "wielkodusznych dawców krwi".

Błogosławiąc wiernym na czas wakacyjnego odpoczynku zapewnił o modlitwie - zwłaszcza za wszystkich podróżujących - i zaapelował o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym bezwzględnej trzeźwości wymaganej od kierowców oraz obowiązujących zaleceń służb sanitarnych.