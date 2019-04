MF: Deficyt budżetu w okresie styczeń - marzec br. wyniósł 4,5 mld zł

Deficyt budżetu w okresie styczeń - marzec 2019 roku wyniósł 4,5 mld zł, czyli 15,7 proc. planu - poinformowało w środę w komunikacie Ministerstwo Finansów. W tym okresie dochody budżetu wyniosły 90,3 mld zł, a wydatki 94,8 mld zł.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Stanisław Kowalczuk /East News

"W okresie styczeń - marzec 2019 r. dochody budżetu państwa wyniosły 90,3 mld zł i były wyższe o 1,8 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego" - wskazał resort w informacji. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - marzec 2018 r. o ok. 1,0 mld zł.



Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - marzec 2019 r. wyniosło 94,8 mld zł, tj. 22,8 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2018 (85,3 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 9,4 mld zł, czyli 11,1 proc. głównie z tytułu rozliczenia z budżetem UE (więcej o 3,5 mld zł), w ramach dotacji przekazanej dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 1,9 mld zł) oraz z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 1,4 mld zł) - podało Ministerstwo Finansów.