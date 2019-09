- Prawdopodobnie jutro uruchomiony zostanie rurociąg ściekowy - powiedział szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michał Dworczyk podczas niedzielnego briefingu prasowego w Warszawie.

Zdjęcie Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa oraz zastępca prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś idą przez most pontonowy na Wiśle /Marcin Obara /PAP

Nie w niedzielę a w poniedziałek rozpocznie się przepompowywanie przez most pontonowy na Wiśle ścieków do oczyszczalni.



"Zakończono prace na prawym brzegu Wisły; na lewym prace techniczne dobiegają końca" - poinformował Dworczyk.

Jeśli pomyślnie zakończą się prowadzone w Warszawie działania, ścieki przestaną wpływać do Wisły prawdopodobnie w poniedziałek ok. godz. 7 rano.

Według wcześniejszych informacji uruchomienie obu nitek awaryjnego rurociągu miało nastąpić w niedzielę.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennym ścieków na dobę.