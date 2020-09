- Mamy dwa dni na ostudzenie emocji, nie ma co się licytować. Budka i spółka zacierają ręce, tylko czekają, żeby przejąć władzę - powiedział w "Gościu Wydarzeń" Polsat News Michał Wójcik, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski.

- To my zaostrzyliśmy kary za znęcanie się nad zwierzętami i to my doprowadziliśmy m.in. do zamknięcia schroniska w Radysach - mówił w "Gościu Wydarzeń" Michał Wójcik. Jak dodał, zabolało go sformułowanie, że posłowie Solidarnej Polski są "nieczuli na los zwierząt".

Przypomnijmy, że koalicja rządowa znalazła się w kryzysie po tym, jak posłowie Solidarnej Polski głosowali przeciw ustawie PiS o ochronie zwierząt.

Michał Wójcik podkreślił w "Gościu Wydarzeń", że Solidarna Polska nie jest "opozycyjnym klubem" wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. - Projekt funkcjonuje piąty rok, zrobił wiele dobrego dla Polaków, wiele programów społecznych. Zawsze się pod tym podpisywaliśmy i będzie się podpisywali - dodał.

Minister Łukasz Schreiber stwierdził w piątek w Polsat News, że PiS i koalicjanci znajdują się teraz w "separacji". - Nie ma żadnej separacji. Wiele lat spędziłem w PiS. To są nasi przyjaciele, koleżanki i koledzy, z którymi wiele lat się znamy - powiedział Wójcik.

Jak zauważył, niektórzy posłowie PiS mówią o końcu koalicji rządowej. - Koalicja jest - podkreślił.

Wójcik dodał, że wizja przedterminowych wyborów to wizja przejęcia władzy przez "Borysa Budkę i spółkę, PSL". Jak ocenił, należy ostudzić emocje.

- Dwa dni na ostudzenie emocji, nie ma co się licytować. Budka i spółka zacierają ręce, tylko czekają, żeby przejąć władzę - dodał.