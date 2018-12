Trzy osoby zostały zatrzymane po śmierci trzech osób z powiatu mikołowskiego, które zmarły w Święta Bożego Narodzenia, najprawdopodobniej po zażyciu dopalaczy - podała policja. Na razie ustalany jest związek zatrzymanych z tą sprawą.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

"Trzy osoby zostały zatrzymane, ale ich związek z postępowaniem jest dopiero sprawdzany, dlatego obecnie nie mogę nic więcej dodać" - powiedziała PAP st. sierż. Monika Bartecka z komendy policji w Mikołowie.

Zmarli to 35-letnia kobieta oraz dwaj mężczyźni w wieku 22 i 23 lata. Według wstępnych ustaleń śledztwa, ofiary prawdopodobnie nie były znajomymi. Dwie z nich zmarły we własnych mieszkaniach, trzecia w szpitalu. "Obecnie nic nie wskazuje na to, żeby te osoby się znały, ale też nie można tego na razie całkowicie wykluczyć" - zaznaczyła Bartecka.

Policja przypomina i przestrzega, że dopalacze to poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale i życia. To substancje działające na ośrodkowy układ nerwowy, wpływające negatywnie na pracę mózgu. Mają postać tabletek, proszków, mieszanin ziół, suszu, kadzidełek, czy naklejek tzw. "tatuaży". Są sprzedawane w sklepach lub przez internet pod nazwą artykułów kolekcjonerskich, często z umieszczonym komunikatem "produkt nie do spożycia".

Niebezpieczeństwo ich zażywania wynika z faktu, że ich skład chemiczny nie jest znany, może podlegać wahaniom i modyfikacjom. Nigdy też nie wiadomo, jak po ich zażyciu zareaguje konkretny organizm. Zażycie dopalaczy może skutkować m.in. bólami głowy, migreną, kołataniem serca, agresją, zaburzeniem koordynacji ruchowej, nudnościami i wymiotami, osłabieniem, reakcjami alergicznymi, napadami lęku, halucynacjami i myślami samobójczymi.