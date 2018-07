Milionowy wniosek w programie "Dobry start"

W niedzielę został złożony milionowy wniosek online w ramach programu "Dobry start" - poinformowała PAP rzecznik rządu Joanna Kopcińska.

"Od 1 lipca br. do niedzieli za pośrednictwem internetu złożono milion wniosków o wypłatę świadczeń z programu 'Dobry start', który ma pomoc polskim rodzinom" - powiedziała rzeczniczka rządu.

Kopcińska przypomniała, że w ramach programu wypłacane jest jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł dla każdego uczącego się dziecka bez względu na dochód w rodzinie. Wyprawkę otrzyma rodzic na każde dziecko do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do 24. roku życia. Wsparcie to - jak wskazała rzeczniczka rządu - ma otrzymać 4,6 mln uczniów.

"Zgodnie z obietnicą realizujemy bardzo dobry i potrzebny program premiera Mateusza Morawieckiego, w ramach naszej polityki prorodzinnej" - dodała Kopcińska.

Rodzice i opiekunowie mogą od 1 lipca złożyć wniosek o świadczenie "Dobry Start" on-line przez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia będzie można złożyć wniosek także drogą tradycyjna, papierową.