Ta kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego może być najdroższa z dotychczasowych. Komitety, które zarejestrowały listy mogą wydać 19,2 mln zł, czyli prawie milion więcej niż w poprzedniej kampanii w 2014 roku - czytamy w "Dzienniku Gazecie Prawnej".

Zdjęcie Koalicja Europejska /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W tym roku podniesione zostały limity dla komitetów wyborczych o milion złotych. Tyle mogą wydać największe komitety, czyli Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Europejskiej.

W ostatnich wyborach, do Sejmu w 2014 roku PiS wydało na kampanię 16,8 mln zł, a PO - 17,8 mln zł. Wtedy limit wynosił 18,3 mln zł.



Teraz ta kwota została podniesiona została do 19,2 mln zł m.in. z tego powodu, że wzrosły koszty.



Drugi powód wyższych wydatków to stawka pojedynku. Wybory europejskie to sprawdzian przed kampanią do Sejmu na jesieni tego roku.



- Obie kampanie wszyscy traktują jak dwie połowy tego samego meczu. Kto w pierwszej strzeli więcej bramek, ten ma większe szanse na wygranie całego spotkania - mówi gazecie Marcin Kierwiński z PO.



W budżecie państwa zarezerwowano 214 mln zł na zorganizowanie tegorocznych wyborów do PE. Komitety mogą wydać na agitację 64 grosze w przeliczeniu na każdego wyborcę.