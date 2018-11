Miller: PiS obawia się komisji śledczej w sprawie KNF

Były premier i były szef SLD Leszek Miller uważa, że sprawę byłego szefa KNF Marka Chrzanowskiego powinna zbadać komisja śledcza. Gość radiowej Trójki jest zdania, że PiS sprzeciwia się jej powołaniu, gdyż obawia się konsekwencji politycznych.

Zdjęcie Leszek Miller /Grzegorz Bukala /Reporter

"Mogłoby tak być, że ta komisja odsłoniłaby różne mechanizmy, które byłyby dysfunkcjonalne dla PiS. Jeżeli przedstawiciele tej partii mówią, że ona jest niepotrzebna, to mają tego świadomość" - powiedział Leszek Miller.

Komisji śledczej domaga się Platforma Obywatelska. We wniosku skierowanym do marszałka Sejmu klub napisał, że komisja powinna zająć się zbadaniem prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych wobec Getin Noble Banku i Idea Banku.



Według ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry nie ma potrzeby powoływania komisji śledczej do zbadania sprawy byłego szefa KNF. Jak mówił, prokuratura podjęła wszystkie kroki, aby przeprowadzić sprawne śledztwo. Inaczej - jak dodał Zbigniew Ziobro - niż w sprawie afery Rywina za czasów rządów SLD, kiedy komisję śledczą powołano.



Według biznesmena Leszka Czarneckiego, były szef KNF Marek Chrzanowski miał zaoferować przychylność dla jego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Do złożenia propozycji miało dojść podczas marcowej rozmowy, którą biznesmen nagrał. Marek Chrzanowski we wtorek podał się do dymisji. 19 listopada Leszek Czarnecki ma zostać przesłuchany.