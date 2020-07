Polska szykuje się do wypowiedzenia Konwencji Stambulskiej – powiedziała w rozmowie z TV Trwam minister rodziny pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Konwencja Stambulska to dokument dotyczący zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.



"Zastrzeżenia do konwencji zostały przez Polskę złożone. Mamy teraz czas, tak naprawdę ustawowy, do końca roku, na wyrażanie swojego stanowiska. Będziemy pracowali razem z resortem sprawiedliwości i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, aby przede wszystkim przygotować ustawę i podjąć stosowne kroki do pewnych zmian, które koniecznie powinny być wprowadzone" - powiedziała minister.

"Polska przede wszystkim przygotowuje się do zmian, bo już oprotestowaliśmy, wyraziliśmy swoje stanowisko i przygotowujemy się przede wszystkim do wypowiedzenia, kiedy to zostanie już skonsultowane właśnie z Ministerstwem Sprawiedliwości" - mówiła szefowa resortu rodziny.