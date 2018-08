Minister zdrowia łamie konstytucję? "Wielki skandal"

"Minister zdrowia Łukasz Szumowski łamie konstytucję i dzieli środowisko związkowe" - ocenił w środę lider "Solidarności" Piotr Duda, krytykując przepisy dotyczące sposobu prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pielęgniarki. Rzecznik ministerstwa zapewnia, że resort jest otwarty na rozmowy.

Zdjęcie Przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda /Marcin Gadomski /PAP

W środę w TVP Info przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda powiedział, że minister zdrowia Łukasz Szumowski "łamie konstytucję, ustawę o związkach zawodowych" i "dzieli środowisko związkowe". Odnosił się w ten sposób do istniejącego już zapisu w rozporządzeniu MZ, zgodnie z którym - jak powiedział Duda - "w zakładzie pracy negocjacje o podwyżkach dla pielęgniarek mogą tylko negocjować związki zawodowe pielęgniarek i położnych".

"To jest wielkim skandalem, my tego tak nie zostawimy. Jeżeli pan minister konstytucyjny nie wycofa się z tego, to będziemy wnioskowali, aby faktycznie wobec pana ministra złożyć wotum nieufności, a oprócz tego złożymy skargę do Trybunału Konstytucyjnego, bo tak to nie może wyglądać. Konstytucyjny minister nie może łamać konstytucji i poszczególnych ustaw" - powiedział Piotr Duda.

Przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman w rozmowie z PAP zwracała uwagę, że porozumienie, jakie minister Szumowski zawarł 10 lipca z pielęgniarkami, również zostało podpisane tylko przez jeden związek zawodowy - Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. "Pielęgniarki są zarówno w OZZPiP, jak i w Solidarności i OPZZ" - podkreśliła Ochman.

"Pan minister Szumowski, idąc w ślady pana prof. Mariana Zembali sprzed czterech lat, nie wyciągnął wniosków i dalej proponuje, by to polityczne porozumienie było zrealizowane poprzez rozporządzenie MZ, w którym gwarantuje się możliwość negocjacji w zakładach pracy tylko jednemu związkowi zawodowemu, zrzeszającemu tylko pielęgniarki i położne. Czyli jeżeli w szpitalu są np. trzy związki zawodowe, to - decyzją pana ministra - większość z nich nie ma prawa wypowiadać się w imieniu swoich członków" - powiedziała Ochman.

Rzecznik ministerstwa zdrowia Krzysztof Jakubiak w rozmowie z PAP podkreślił, że zapis, o którym mówi Solidarność, obowiązuje już od trzech lat i został wprowadzony przez ministra Mariana Zembalę.

"Obecnie trwają konsultacje projektu nowelizacji tego rozporządzenia i będziemy się wsłuchiwać we wszystkie uwagi. Jesteśmy otwarci na rozmowy. Konsultacje są po to, żeby takie uwagi zgłaszać, a następnie o nich rozmawiać i je analizować" - powiedział Jakubiak.

Na mocy porozumienia zawartego w połowie lipca między OZZPiP, NRPiP, a MZ i NFZ dotychczasowe dodatki dla pielęgniarek (tzw. cztery razy 400 zł) będą włączone do wynagrodzenia zasadniczego. Porozumienie przewiduje także m.in., że od 1 stycznia 2019 r. zostaną wprowadzone normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych.