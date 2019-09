Minister zdrowia: Rząd ukrócił działalność mafii lekowych

"​Dzięki działaniom rządu trudniej jest wywozić leki, więc w Polsce zostaje ich więcej" - powiedział we wtorek minister zdrowia Łukasz Szumowski. Wśród tych działań wymienił m.in. wprowadzenie odpowiedzialności karnej za wywóz, a także umożliwienie dostępu do informacji skarbowych.

Zdjęcie Minister Zdrowia Łukasz Szumowski /Tomasz Gzell /PAP

Szumowski zapytany o działania Ministerstwa Zdrowia w walce z mafiami lekowymi zwrócił uwagę na działania rządu, które spowodowały, że trudniej wywozić z Polski leki, dzięki czemu zostaje ich w kraju więcej.

Reklama

Przypomniał również, że poprzednie władze zlikwidowały odpowiedzialność karną za wywóz leków, w związku z czym "mafie lekowe, karuzele lekowe i odwrócona dystrybucja rozwinęły się i zaczęły hulać".

"My wprowadziliśmy odpowiedzialność karną, wprowadziliśmy współpracę między Krajową Administracją Skarbową a Inspekcją Transportu Drogowego. Służby mundurowe mogą wchodzić do transportów z inspektorami. Umożliwiliśmy też dostęp do informacji skarbowych - to niezwykle ważne" - wyliczał Szumowski.

Dodał, że jak spojrzy się na liczby, to "w 2017 roku była pierwsza możliwość dostępu do informacji skarbowych, w 2018 roku były już pierwsze kary, a w 2019 roku różnica w sumie nałożonych kar (wzrosła) z 40 mln zł do 400 mln zł".

"Miarą efektu nie jest liczba nałożonych kar, to jest tylko swego rodzaju wyznacznik" - podkreślił.

Minister wskazał również wprowadzenie zakazu posiadania zakładu leczniczego i hurtowni farmaceutycznej w jednym miejscu, a także na system informatyczny, który pozwala "śledzić online każde pudełko leku od wejścia do Polski aż do sprzedaży do pacjenta". "To drastycznie uszczelniło system obrotu lekami" - zaznaczył.

Szumowski zadeklarował również, że Ministerstwo Zdrowia nie planuje podwyżki cen leków. "Polscy pacjenci z pewnością nie byliby zadowoleni z podniesieni cen leków do średniej europejskiej, choć pewnie ukróciłoby to wywóz leków, bo nie byłoby różnic w cenach" - dodał.