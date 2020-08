Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje zmiany w sprawie hulajnóg. Maksymalnie 8 km/h na chodniku

Maksymalna prędkość 8 km/h na chodniku, ale jazda w tym miejscu tylko w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości - takie zmiany w sprawie elektrycznych hulajnóg proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Z zapowiedzi wiceministra Michała Wójcika wynika również, że użytkownicy popularnych hulajnóg mogliby jeździć tylko po ścieżce rowerowej, a gdyby takiej nie było, to po drodze. Jak mówił, jego ministerstwo "dało wkład" do projektu przedstawionego wcześniej przez resort infrastruktury.

Skąd taki pomysł? Zdaniem Wójcika w sprawie hulajnóg panuje obecnie "wolna amerykanka" i dlatego przepisy powinny zostać "pilnie uregulowane".

"Nie może być takich sytuacji tragicznych takich, jak ta sprzed kilku tygodni, kilkaset metrów od siedziby resortu. Dwie osoby jechały na e-hulajnodze, jedna z nich spadła i zakończyło się to jej śmiercią" - powiedział Wójcik.

Co zakłada propozycja Ministerstwa Sprawiedliwości? Jeśli tylko w danym miejscu jest wytyczona ścieżka rowerowa, będzie trzeba po niej jechać na hulajnodze elektrycznej. Jeśli takiej nie ma, będzie można jechać ulicą. W "ostateczności" - będzie można wjechać na chodnik.



Co do maksymalnych prędkości wiceminister stwierdził, że na chodnikach będzie to 8 km/h, na ulicach 20 km/h, a na ścieżkach rowerowych 25 km/h.



"Pojazdy powinny być oświetlone, ma obowiązywać zakaz przewozu nimi zwierząt - mówił Wójcik. Prawo do jazdy elektryczną hulajnogą miałby uzyskiwać osoby mające więcej niż 12 lat.

"Jeśli ktoś poza swoją posesją będzie jechał takim pojazdem z prędkością np. 50 km/h lub więcej, zostanie to uznane za wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. złotych" - powiedział wiceminister.