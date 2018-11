Misiło chce pozostać w Nowoczesnej

Zamiast profesjonalnego działania wewnątrz partii, szefowa partii Katarzyna Lubnauer zawiesiła mnie w prawach członka Nowoczesnej; w piątek poinformuję o swoich dalszych politycznych planach - przekazał w poniedziałek poseł Piotr Misiło.

Zdjęcie Piotr Misiło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

W poniedziałek Lubnauer poinformowała o zawieszeniu Misiły w prawach członka Nowoczesnej, złożyła też wniosek do sądu koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Szefowa Nowoczesnej oceniła, że Misiło "niszczy Koalicję Obywatelską przez swoje osobiste ambicje".



Decyzja szefowej Nowoczesnej ma związek z wywiadem, którego Misiło udzielił "Rzeczpospolitej". Poseł ocenił m.in., że Lubnauer - jako szefowej partii - zabrakło doświadczenia. "Widać to na każdym kroku. Nie zarządzała nigdy dużymi zespołami ludzi. Nie uczestniczyła w wielopoziomowych, trudnych, procesach. Katarzyna się uczy. Mam nadzieję, że zdąży się nauczyć, zanim będzie za późno" - powiedział.

Reklama

Jego zdaniem, Nowoczesna znalazła się w kryzysie. "Odeszliśmy od postulatów liberalnych, wspierających przedsiębiorców, progospodarczych" - ocenił. Na pytanie, czy w Nowoczesnej jest niezadowolenie z rządów Lubnauer, odparł: "Tak, ale to naturalne". "Wynik Koalicji Obywatelskiej nie jest zły, ale Nowoczesna nie ma ani jednego przedstawiciela w zarządach sejmików. To absolutna porażka negocjacyjna. Coś poszło źle. Rozmawiamy o tym z Katarzyną" - powiedział.

Poseł zaapelował też do Lubnauer o natychmiastową dymisję sekretarza generalnego partii Adama Szłapki, w związku z zawiązaniem w sejmiku województwa śląskiego koalicji z PiS przez radnego Wojciecha Kałużę, który startował do sejmiku z list Koalicji Obywatelskiej. Porozumienie programowe PiS z Kałużą umożliwiło PiS-owi stworzenie zarządu województwa - Kałuża został jego wicemarszałkiem. "Pana Kałużę rekomendowała, poprzez ręczne sterowanie sekretarza generalnego, Monika Rosa. Wnioski muszą być wyciągnięte" - powiedział Misiło.

"Wielokrotnie ostrzegałem"

W poniedziałek Misiło przekazał PAP oświadczenie, w którym ocenił, że sytuacja, do której doszło na Śląsku, jest dla niego i dla wszystkich wyborców Koalicji Obywatelskiej "absolutnie niedopuszczalna, ale i jednoznaczna", a winę za nią ponosi - co przyznał "z ubolewaniem" - sekretarz generalny partii Adam Szłapka i przewodnicząca Nowoczesnej na Śląsku Monika Rosa. "Wielokrotnie ostrzegałem zarząd Nowoczesnej o zagrożeniach wynikających z tak prowadzonej polityki przez sekretarza generalnego. Bezskutecznie" - napisał poseł.

"25 listopada, złożyłem na ręce przewodniczącej Lubnauer wniosek o odwołanie z funkcji sekretarza generalnego Nowoczesnej pana Adama Szłapkę. Zamiast profesjonalnego działania wewnątrz partii w zaistniałych okolicznościach, zamiast dyskusji i wyciągnięcia odpowiedzialności za popełnione polityczne błędy, przewodnicząca partii zawiesiła mnie w prawach członka Nowoczesnej" - wskazywał Misiło.

"Ze względu na zwołane na najbliższy czwartek tj. 29 listopada posiedzenie klubu poselskiego Nowoczesnej, o swoich dalszych politycznych planach poinformuje w piątek 30 listopada. Mam nadzieję, że koleżanki i koledzy z ugrupowania, którego jestem współzałożycielem, podejmą dojrzałe i przemyślane decyzje i nadal będę mógł się z Państwem komunikować będąc członkiem Nowoczesnej" - napisał Misiło.