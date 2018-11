Misiło do Lubnauer: Nie dokazuj, Kasia, nie dokazuj

"Nie dokazuj, Kasia nie dokazuj, przecież nie jest z ciebie znowu taki cud" - w ten sposób poseł Piotr Misiło zareagował na zawieszenie go w prawach członka Nowoczesnej i wniosek Katarzyny Lubnauer o usunięcie go z partii.

Zdjęcie Piotr Misiło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer poinformowała, że zgodnie z decyzją zarządu zawiesiła członkostwo Piotra Misiły w Nowoczesnej i złożyła wniosek o usunięcie go z partii.

Lubnauer stwierdziła, że Misiło "niszczy Koalicję Obywatelską przez swoje osobiste ambicje". "Koalicję, która odsunie PIS od władzy, można budować tylko na zaufaniu i współpracy" - napisała na Twitterze.

Na wpis zareagował Misiło.



"Nie dokazuj, Kasia nie dokazuj, Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud. Moje osobiste ambicje zawiesiłem przed rokiem, popierając Ciebie na przewodniczącą @Nowoczesna Nie zdałaś @KLubnauer egzaminu. W demokratycznej partii, zawieszać za krytykę sekretarza? Rechot historii" - napisał poseł.



W poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się wywiad, w którym Misiło krytykował Lubnuaer. Stwierdził, że liderce Nowoczesnej zabrakło doświadczenia. "To widać na każdym kroku. Nie zarządzała nigdy dużymi zespołami ludźmi. Nie uczestniczyła w wielopoziomowych, trudnych procesach. Katarzyna się uczy. Mam nadzieję, że zdąży się nauczyć, zanim będzie za późno" - powiedział poseł.



"Gdybym dzisiaj miał głosować i wybierać, nie poparłbym Katarzyny Lubnauer. Uwierzyliśmy Katarzynie, obdarzyliśmy ją zaufaniem i Nowoczesna jest w kryzysie" - ocenił.



Stwierdził też, że w partii jest niezadowolenie z rządów Lubnauer. "Wynik Koalicji Obywatelskiej nie jest zły, ale Nowoczesna nie ma ani jednego przedstawiciela w zarządach sejmików. To absolutna porażka negocjacyjna. Coś poszło źle" - oświadczył.



Misiło jest też zdania, że za sytuację na Śląsku z radnym Kałużą, który był kandydatem Nowoczesnej i wywalczył mandat z list KO, a potem przeszedł do PiS, co dało większość partii rządzącej w sejmiku, "w Nowoczesnej powinna polecieć głowa sekretarza generalnego Adama Szłapki".