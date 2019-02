"W środę podpiszemy umowę z rządem USA ws. dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu artylerii rakietowej HIMARS; za 20 wyrzutni z amunicją zapłacimy 414 mln dolarów" - powiedział w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak / Jakub Kamiński /PAP

"W środę podpiszemy umowę z rządem Stanów Zjednoczonych w sprawie dostarczenia dla Wojska Polskiego dywizjonu HIMARS, który w znaczy sposób zwiększy zdolności bojowe WP" - przekazał Błaszczak na terenie 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Wesołej.

Reklama

Dodał, że umowa obejmuje zakup 20 wyrzutni rakietowych wraz z amunicją. Podkreślił, że z tego sprzętu korzysta wiele armii Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także, że sprawdził się on m.in. w Afganistanie, Iraku czy Syrii.

"Chciałbym zapewnić, że ta transakcja dotyczy kupienia nowoczesnego sprzętu za dobrą cenę; za dywizjon HIMARS zapłacimy 414 mln dolarów" - dodał szef MON.

HIMARS to skrót od High Mobility Artillery Rocket System, czyli System Artylerii Rakietowej Wysokiej Mobilności. HIMARS jest systemem mobilnych wyrzutni, wykorzystujących amunicję kierowaną GMLRS-U/AW i ATACMS. To wieloprowadnicowy system rakietowy, zdolny do rażenia celów na odległości do 300 km. Wyrzutnia pocisków znajduje się na opancerzonej lekkiej ciężarówce. System pozwala na wykonywanie głębokich uderzeń rakietowych.