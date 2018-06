​MON: Umowa na dokończenie budowy ORP Ślązak podpisana

Budowa okrętu patrolowego ORP Ślązak dobiega końca; podpisano finalną umowę, która umożliwi przekazanie jednostki Marynarce Wojennej RP - poinformowało w piątek MON. Ma to nastąpić w przyszłym roku.

Zdjęcie ORP Ślązak /Fot. Lukasz Dejnarowicz /FORUM

W piątek zawarto umowę pomiędzy Inspektoratem Uzbrojenia a konsorcjum zawiązanym przez Polską Grupą Zbrojeniową SA i PGZ Stoczni Wojenna SA na dokończenie budowy okrętu patrolowego ORP Ślązak, przeprowadzenie prób portowych, morskich oraz zdawczo-odbiorczych okrętu.

Reklama

Ramowy harmonogram przewiduje rozpoczęcie prób okrętu w lipcu bieżącego roku, a ich zakończenie, połączone z przekazaniem okrętu Marynarce Wojennej do końca marca 2019 r.

MON przypomniało wypowiedź ministra obrony Mariusza Błaszczaka na obchodach święta Marynarki Wojennej, kiedy zadeklarował, że rozwój tego rodzaju sił zbrojnych jest jednym z priorytetów; poinformował też, że budowa patrolowca ORP Ślązak dobiega końca.

Ślązak ma 95 m długości i 13 m szerokości, jego wyporność wynosi 1800 ton. Okręt ma rozwijać prędkość około 30 węzłów i będzie uzbrojony w 76-mm armatę OTO Melara, dwa działka 30-mm Marlin-WS, cztery wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu Grom oraz cztery wielkokalibrowe karabiny maszynowe 12,7 mm.

Główne zadania okrętu mają polegać na zwalczaniu celów nawodnych, powietrznych, mniejszych jednostek i zagrożeń asymetrycznych; patrolowaniu i ochronie torów podejściowych oraz morskich linii komunikacyjnych; eskortowaniu i ochronie jednostek komercyjnych; kontroli morskich szlaków żeglugowych w ramach sił wielonarodowych. Jednostka jest też przeznaczona do działań związanych ze zwalczaniem piractwa i terroryzmu morskiego; zabezpieczaniu działań sił specjalnych; udziale w akcjach humanitarnych i ekologicznych. Jednostka jest przystosowana do przyjęcia na pokład śmigłowca.

Ślązak był początkowo budowany jako korweta Gawron. Początkowo planowano nabycie siedmiu jednostek, później mowa była o czterech, trzech, ostatecznie jednostkę budowano w jednym egzemplarzu. Budowę korwet zapisano w planie rozbudowy Marynarki Wojennej w 1998 r. Budowa rozpoczęła się w 2001 r., jako rok wejścia do służby podawano lata 2012, 2014, 2015. W 2012 r. zrezygnowano z programu korwety, nad którą prace pochłonęły do tamtego czasu ponad 400 mln zł, a ich ukończenie wymagałoby co najmniej 1,1 mld zł. MON zapowiedziało wtedy, że budowany początkowo jako korweta Gawron zostanie dokończony jako okręt patrolowy Ślązak.