MON chce znowelizować ustawę o weteranach, by zapewnić im lepszą pomoc i wsparcie - poinformowały PAP służby prasowe MON. W czwartek szef resortu Mariusz Błaszczak ma przedstawić założenia proponowanych zmian.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Grzegorz Banaszak /Reporter

Propozycje zwiększenia pomocy dla weteranów Błaszczak przedstawi 9 maja w Centrum Weterana w Warszawie. Chodzi o założenia nowelizacji ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przygotowaną przez resort. Minister zaprezentuje też dodatkowe działania z pakietu dla poszkodowanych żołnierzy - poinformowano w komunikacie resortu.

"Nowelizacja ustawy o weteranach działań poza granicami państwa jest odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez środowiska weteranów. Minister Obrony Narodowej wielokrotnie spotykał się z weteranami poszkodowanymi i przedstawicielami stowarzyszeń zrzeszających weteranów. Efektem tych spotkań jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach przygotowany w ścisłej współpracy z tym środowiskiem" - napisano.

Ustawa o weteranach weszła w życie 30 marca 2012 r. Jak wyjaśniono w komunikacie, celem przygotowanej nowelizacji jest stworzenie bardziej efektywnego systemu pomocy i wsparcia.

"Doświadczenia wynikające z realizacji jej (ustawy - PAP) przepisów oraz postulaty środowisk weteranów skłoniły ministra Mariusza Błaszczaka do dokonania szczegółowej oceny funkcjonowania tego aktu prawnego. Po analizie podjęto wysiłki na rzecz usprawnienia systemu pomocy weteranom poszkodowanym, przy uwzględnieniu racjonalnych postulatów środowisk weteranów. Rezultatem dokonanej oceny systemu pomocy weteranom i weteranom poszkodowanym jest przygotowany projekt nowelizacji ustawy o weteranach oraz niektórych innych ustaw" - podkreśliły służby prasowe MON.

Proponowane zmiany, wspólnie z szefem MON, ma przedstawić także st. chor. sztab. w st. spocz. Tomasz Kloc, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju.

Działania MON

Na początku maja MON ogłosił konkurs na realizację zadań publicznych w formie wsparcia weteranów, którzy byli uczestnikami działań poza granicami państwa. Do końca tego roku planuje wydać na ten cel 1,5 mln zł. Pomocą psychologiczną i wsparciem mają być objęci weterani, ich rodziny, a także rodziny poległych na misjach żołnierzy.

Pod koniec marca resort obrony poinformował o powołaniu pełnomocnika MON ds. współpracy z weteranami. Powierzono mu opracowanie przepisów zmierzających do poprawy sytuacji żołnierzy poszkodowanych na misjach oraz analizę kwestii zawarcia ugód z poszkodowanymi.

Zapowiedziano też, że w pracach nad nowelizacją ustawy o weteranach priorytetem ma być poprawa sytuacji finansowej żołnierzy poszkodowanych podczas misji, przyznanie im wyższych świadczeń i znaczne rozszerzenie katalogu pomocy medycznej oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

Publikacja Onetu

W marcu br. portal Onet poinformował, że warszawski sąd oddalił - z powodu przedawnienia, nie kwestionując uszczerbku na zdrowiu - powództwo jednego z weteranów, który został ciężko ranny w Afganistanie. Precedensowy wyrok w sprawie zadośćuczynienia, odszkodowania i comiesięcznej renty dla żołnierza rannego w Afganistanie został wydany w 2016 r. przez sąd w Warszawie.

Po tej publikacji minister obrony Mariusz Błaszczak ocenił, że w sprawach o odszkodowania dla rannych weteranów nie powinno się stosować przesłanki przedawnienia. Szef MON poinformował także, że polecił, by resort przekazał takie stanowisko Prokuratorii Generalnej.

Pomoc dla weteranów

Podczas operacji w Afganistanie obrażenia w działaniach bojowych odniosło 869 żołnierzy i cywilów, z czego 361 zostało rannych - wymagało opieki medycznej powyżej siedmiu dni.

Status weterana ma obecnie ok. 20 tys. osób, a weterana poszkodowanego miało jesienią ubiegłego roku 775 żołnierzy i funkcjonariuszy. Ustawa o weteranach z 2011 r. wprowadziła przepisy dotyczące uhonorowania weteranów i pomocy dla weteranów poszkodowanych - tych, którzy zostali ranni lub ciężko zachorowali na misji. Weteranom poszkodowanym przysługują m.in. dodatki do rent i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją, dopłaty do nauki oraz bezpłatna pomoc psychologiczna.