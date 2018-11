Morawiecki o sporze Polski z UE: Dogadamy się

Do 19 listopada przedstawimy bardzo konkretne kroki, które zamierzamy zrobić. Mam nadzieję, że one się spotkają z pozytywnym przyjęciem - powiedział w niedzielę premier Mateusz Morawiecki na antenie Polsat News, odnosząc się do sporu Polski z UE ws. praworządności.

"Do 19 listopada przedstawimy pewne bardzo konkretne kroki, które zamierzamy zrobić. Mam nadzieję, że one się spotkają z pozytywnym przyjęciem" - powiedział premier.

Jak mówił, "co do praworządności, nie mamy żadnych wątpliwości". "Ja wiele razy mówiłem moim znajomymi, moim kolegom z Brukseli, z UE - oni wiedzą, że jest to w dużym stopniu spór polityczny" - dodał premier.

Zdaniem premiera "my dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten spór już powoli zanikał i w najbliższych kilku miesiącach - myślę - znajdziemy sposób na to, żeby wygasić ten spór".

"W najbliższym czasie - mam nadzieję - dogadamy się lepiej, niż do tej pory" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że "w wielu aspektach już się dogadaliśmy, a za niektóre jesteśmy bardzo chwaleni".

Jak zaznaczył, każdy kompromis wymaga ustępstw z obu stron. Premier zadeklarował, że rząd przedstawi propozycje tego, co może zrobić, nie naruszając reformy wymiaru sprawiedliwości.





Wielu polityków "stępiło ostrze swojej krytyki"

Są sprawy o charakterze polskiej racji stanu, takie jak bezpieczeństwo Polaków, albo rozwój gospodarczy, które powinny być wyjęte przed nawias; wokół nich staramy się budować zgodę narodową - podkreślił premier Morawiecki.

W kontekście obchodów stulecia odzyskania niepodległości szef polskiego rządu został zapytany w Polsat News o warunki do tego, by zapanowała zgoda.

"Są takie warunki bardzo podstawowe, to znaczy sprawy o charakterze polskiej racji stanu, takie jak bezpieczeństwo Polaków, albo rozwój gospodarczy, który prowadzi do tego, że zasobność naszych rodzin jest coraz większa. To są sprawy, które powinny być wyjęte przed nawias. I wokół nich staramy się budować po prostu zgodę narodową" - podkreślił.

Premier dodał, że cieszy się, że wielu polityków "stępiło ostrze swojej krytyki". "Jeżeli niektórzy zapomnieli o tym, że znajdujemy się w takich wspaniałych dniach, dniach świętowania niepodległości, to myślę, że sobie jeszcze przypomną. Naprawdę, wierzę w to, że jedni są bardziej biali, a drudzy bardziej czerwoni - w analogii do naszej flagi - ale tak naprawdę w sercu wszyscy mamy naszą biało-czerwoną flagę, biało-czerwoną ojczyznę. I nawet jeżeli się różnimy, to mam nadzieję, że z tych różnic też będą wynikały jakieś dobre rzeczy" - podkreślił szef rządu.