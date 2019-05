Dziękuję strażakom w imieniu wszystkich naszych rodaków za gotowość, czujność, odwagę, a nierzadko za bohaterstwo; każdy z nas powinien ich podziwiać - mówił w niedzielę premier Mateusz Morawiecki w Rypinie (Kujawsko-Pomorskie).

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku rodzinnego z okazji Dnia Strażaka /Tytus Żmijewski /PAP

"W to wasze święto chciałbym przede wszystkim wam - w imieniu wszystkich naszych rodaków - najserdeczniej podziękować za waszą gotowość, czujność, odwagę, a nierzadko za wasze bohaterstwo" - zwrócił się premier do strażaków podczas pikniku rodzinnego z okazji obchodów Dnia Strażaka.

Jak dodał, strażacy niejednokrotnie wykazują się aktami bohaterstwa, które każdy z nas powinien podziwiać. "Chcemy wam za to, za tę służbę, za tę gotowość bardzo serdecznie podziękować" - oświadczył Morawiecki.

Podczas wystąpienia szef rządu wymieniał kilka przykładów akcji okolicznych strażaków wskazując, że były to "bohaterskie działania".

"Takich działań w całej Polsce było w zeszłym roku ponad pół miliona. A ile jest minut w roku? Też ponad pół miliona, a więc można powiedzieć, że co minutę gdzieś w całym kraju, w całej Polsce, wyrusza Państwowa Straż Pożarna, strażacy, wyrusza Ochotnicza Straż Pożarna" - mówił Morawiecki.

"Czujni jak zając, odważni jak lwy"

"Co byśmy bez was zrobili, ile tragedii ludzkich byłoby rozsianych po całej Polsce?" - zastanawiał się szef rządu.

"Za to, że im zapobiegacie, że jesteście, jak w tym zawołaniu dekalogu strażackiego sprzed ponad 100 lat: czujni jak zając, odważni jak lwy. Za to cała Polska wam dziękuje" - dodał premier, zwracając się do strażaków.

Podkreślał jednocześnie, że strażacy są wspaniałymi bohaterami naszej codzienności. "Wytrzymujecie próbę ognia w tych wielkich żywiołach (...), jesteście pomocnikami Pana Boga w tych wielkich bohaterskich akcjach, gdzie pomagacie ludziom, pomagacie bliźnim. Bardzo wam za to dziękujemy" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu dziękował też rodzinom strażaków za to, że "wspieracie ich swoją obecnością, swoim duchem, bo im ta pomoc jest bardzo potrzebna".

"Życzę wszystkim, żeby tak, jak w roku 2018, który dla interweniujących strażaków zakończył się dobrze, nie było śmiertelnych wypadków. Żeby w tym roku i w kolejnym wasze wyjazdy w teren, na ratunek zawsze kończyły się szczęśliwym powrotem" - zaznaczył Morawiecki.

"Najwyższe zaufanie"

"To najwyższe zaufanie, jakim dzisiaj w Rzeczpospolitej cieszy się PSP i OSP, to najlepszy dowód, jak dobrze wykonujecie słowa przysięgi, jak perfekcyjnie i profesjonalnie na co dzień dbacie o nasze bezpieczeństwo" - powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński podczas pikniku z okazji Dania Strażaka.

Jak podkreślił, jest dla niego jako szefa MSWiA "zaszczytem zameldować", że rząd PiS "dokłada wszelkich starań, aby Polacy czuli się bezpieczni". "Prawo do bezpieczeństwa i prawo do pełnej, profesjonalnej pomocy i wsparcia, czy to ochotników, czy to funkcjonariuszy PSP, mają wszyscy obywatele Rzeczpospolitej" - powiedział Brudziński.

Podkreślił, że to bezpieczeństwo zapewniają coraz lepiej wyposażeni zarówno funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, jak i druhny i druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zaznaczył, że jest to "zasługa Mateusza Morawieckiego, który najpierw jako minister finansów, dzisiaj jako premier wspiera program modernizacji służby mundurowych", a także komendanta głównego PSP gen. Leszka Suskiego, "który dokłada starań, aby straż pożarna była rzeczywiście wizytówką naszego kraju".