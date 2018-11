Morawiecki: To dla wielu z nas było szokiem

- Patriotyzm jest owocem drzewa pamięci przede wszystkim - mówił premier Mateusz Morawiecki we wtorek podczas gali "Strażnik pamięci 2018" tygodnika "Do Rzeczy". Dziękował wszystkim, którzy dbają pamięć, bo - jak podkreślał - tylko tak możemy budować naszą współczesną tożsamość.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas gali wręczenia nagród Strażnika Pamięci /Rafał Guz /PAP

"Patriotyzm jest owocem drzewa pamięci przede wszystkim. I to drzewo jest nam bardzo potrzebne. Dziękuję wszystkim, którzy podlewają to drzewo, dbają o nie, bo tylko tak, na tym fundamencie, możemy zbudować - czy odbudować - pamięć o naszej wielkiej historii i budować naszą współczesną tożsamość" - powiedział szef rządu.

Dzięki tym wartościom - dodał - "będziemy jeszcze śmielej patrzyli w przyszłość i osiągali te cele, które sobie zakładamy".

"To dla wielu z nas było szokiem"

"To, jak ważna jest pamięć również dla teraźniejszości, dla siły państwa, doświadczyliśmy tego roku, roku niepodległości, bardzo dobitnie na przykładzie sporu z państwem Izrael o pamięć o II wojnie światowej. To dla wielu z nas było szokiem - jak odmiennie postrzegana jest historia Polski, bo tak mocno wrysowała się ta pedagogika wstydu w nasze rozumienie teraźniejszości i rozumienie historii, że wielu było tym zaskoczonych, a to przecież jest współczesna składowa siły państwa, to niezbędny element budowy miękkiej siły z jednej strony, a z drugiej strony tożsamości narodowej, państwowej i skuteczności działania na arenie międzynarodowej" - powiedział.