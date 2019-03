​Morawiecki: Z szacunkiem podchodzimy do sondaży, ale najważniejsze są wybory

Z szacunkiem podchodzimy do wszystkich sondaży, ale najważniejszy jest moment wyborów - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że realizowanymi projektami rząd chce zasłużyć na zaufanie Polaków i jak najlepszy wynik w wyborach.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Stanisław Kowalczuk /East News

W środę Morawiecki wspólnie z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Płońsku przedstawili założenia programu przywracania połączeń autobusowych. Podczas konferencji premier był pytany o sondaż opublikowany w środę przez "Gazetę Wyborczą"; według sondażu gdyby wybory do Parlamentu Europejskiego odbywały się w marcu Koalicja Europejska uzyskałaby 35 proc. poparcia, PiS - 33 proc., Wiosna - 11 proc., a Kukiz'15 - 7 proc.

Sondaż przeprowadzony przez Kantar Millward Brown wykonano metodą CATI w dniach 5-11 marca 2019 r. na podstawie deklaracji 1500 osób reprezentujących populację powyżej 18 roku życia.

"Takimi projektami jak ten o drogach samorządowych, wzrostem gospodarczym, który prowadzi do zmniejszenia bezrobocia, chcemy zasłużyć na zaufanie Polaków i jak najlepszy wynik przy tych wyborach europarlamentarnych, jak i oczywiście jesiennych. Ale to od Polaków zależy, które ugrupowania wybiorą" - powiedział szef rządu.

"Z szacunkiem podchodzimy do wszystkich sondaży, ale wskazujemy na to, że najważniejszy jest moment wyborów. A dla nas projekty społeczne, projekty rozwojowe, gospodarczo ważne (...) to są projekty, którymi chcemy przekonywać mieszkańców, że potrafimy rozumieć potrzeby i te potrzeby w odpowiedni sposób też zaadresować" - podkreślił premier.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 26 maja.