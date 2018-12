- Muszę mieć pewność, że mój rząd ma mandat, dlatego składam wniosek o wotum zaufania na ręce pana marszałka - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /Radek Pietruszka /AFP

Premier podkreśla zasługi rządu ws. wzrostu gospodarczego kraju. Jak twierdzi - Polska jest stawiana za wzór łączenia wzrostu gospodarczego z redukcją nierówności społecznych.



Reklama

"Najlepsza pomoc jest tam, na miejscu" - mówił Morawiecki kierując podziękowania w stronę minister Beaty Kempy. Dodatkowo podkreślił, że polskiemu rządowi udało się przekonać Europę do rezygnacji z przymusowej relokacji uchodźców.



Dziękując ministrowi sportu, premier przywołał olimpijskie osiągnięcia lekkoatletów.



Okrzyki posłów opozycji w kierunku premiera. "Proszę nie pokrzykiwać. Kobiecie nie wypada" - powiedział marszałek Kuchciński do jednej z posłanek.



Dziękując ministrowi rolnictwa premier przypomniał tegoroczną walkę ze skutkami suszy.



Podziękowania skierowane zostały także do minister Anny Zalewskiej i ministra Jacka Czaputowicza.



W trakcie podziękowań dla minister Elżbiety Rafalskiej premier ponownie zaatakował opozycję.



"Dziękuję ministrowi Kowalczykowi za wzięcie tego "smoga" za rogi" - mówił premier w odniesieniu do ministra środowiska.



Morawiecki podziękował za zakupy zbrojeniowe, WOT i pracę nad budową polskiego przemysłu zbrojeniowego Antoniemu Macierewiczowi i Mariuszowi Błaszczakowi. Podziękował również za ochronę podczas marszu Joachimowi Brudzińskiemu.



Podziękowania dla Beaty Kempy i Jarosława Gowina.



Premier dziękuje ministrom. Zaczął od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego.



Premier wylicza, na jakie produkty jest obniżany VAT. - Ujednolicamy stawki. Wszystko obniżamy na 5 proc. - podkreślił. - Zgodnie z obietnicą odbudowujemy to, co w czasach PO-PSL zostało zwinięte. Odbudowujemy Polskę w tych wszystkich wymiarach - zapewnił.



- Powiedzieliśmy, że będziemy obniżać podatki dla małych i średnich firm. I to się zadziało (...). Można? - zapytał podczas wystąpienia w Sejmie premier.



- KE mówi, że w tym roku osiągnęliśmy wysoki poziom rozwoju i rynek pracy. (...) Jesteśmy pokazywani jako wzór dla innych państw - powiedział premier.

Premier zaapelował, by o Polsce dyskutować w Polsce, a nie "chodzić na skargę za granicę". - Nie trzeba tych pism pisać za granicę. Potrafimy razem rozmawiać - dodał.



Morawiecki: We współpracy z opozycją możemy wdrażać wspaniałą zmianę. Zapraszamy was do tej współpracy.



Morawiecki: Opozycja w ostatnim roku pokazała, że najczęściej bojkotuje wspólne obchody. (...) Podczas takiego spotkania jak to możemy przedyskutować najważniejsze pytania. (...) Najważniejsze dla Polaków pytanie powinno brzmieć: jak powinniśmy rządzić, a nie kto powinien rządzić.



Morawiecki: na początku chciałem chciałem podziękować rodakom za zaangażowanie, za to, że jesteście tak mocno zaangażowani w sprawy publiczne, że frekwencja w wyborach jest coraz wyższa, a zainteresowanie Polską widoczne. Cieszę się z tej debaty, spotkania, wymiany myśli.

Zakończyła się przerwa. Głos zabierze premier.

Po przerwie głos zabierze premier, następnie marszałek ogłosi półgodzinną przerwę. Po kolejnej przerwie zaplanowano rundę pytań.



Jak wynika z harmonogramu obrad zamieszczonego we wtorek wieczorem na sejmowej stronie internetowej, w piątek wieczorem Sejm ma się zająć wnioskiem PO o wyrażenie wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego.

Sprawę wniosku zgłoszonego przez Morawieckiego omówił konwent seniorów.

Powołując się na art. 117 regulaminu (dot. terminu rozpatrzenia i debaty na temat wniosku), marszałek Kuchciński poinformował, że wprowadził do porządku dziennego punkt związany z wnioskiem premiera, po czym ogłosił kolejną przerwę.

- Nasza propozycja jest jednoznaczna. Chciałbym ją przedstawić i wzmocnić. (...) To od woli Sejmu zależy, czy wejdzie mandat dla kontynuowania naszych reform - powiedział premier podczas wystąpienia w Sejmie.

- Zbliża się posiedzenie Rady Europejskiej. Muszę mieć pewność, że mój rząd ma mandat, ma poparcie większości parlamentarnej. Dlatego składam wniosek o wotum zaufania na ręce pana marszałka - dodał.