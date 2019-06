Morderstwo Kristiny. Jeden z obrońców 22-latka zrezygnował

Prawnik wyznaczony z urzędu na obrońcę podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin Jakuba A. złożył wniosek do sądu o zdjęcie z niego tego obowiązku. Chodzi o względy osobiste – informuje wrocławska "Wyborcza".

Zdjęcie Doprowadzenie podejrzanego do prokuratury / Maciej Kulczyński /PAP

Mecenas Sebastian Kujacz, tuż po tym, jak został wyznaczony do obrony Jakuba A., złożył do sądu wniosek o wyłączenie go z postępowania. Dlaczego?

"Znam rodzinę Kristiny i nie jest to dla mnie łatwa sytuacja" powiedział w rozmowie z wrocławską "Wyborczą".

Ostatecznie o zmianie obrońcy zdecyduje sąd. Wiadomo jednak, że rodzina Jakuba A., na własną rękę, wynajęła do obrony 22-latka innego prawnika, co potwierdził rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy Tomasz Orepuk

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy powiedział również, że po zatrzymaniu A., podczas jego przesłuchań, nie był obecny obrońca, gdyż nie było takiego obowiązku. "Jakub A. do protokołu zatrzymania podał, że nie żąda kontaktu z obrońcą i nie chce, aby inne osoby zostały poinformowane o jego zatrzymaniu. Wyraził też zgodę na wizję lokalną, a wszystkie czynności - łącznie z dwoma przesłuchaniami - były rejestrowane za pomocą kamery" - powiedział prokurator.



Dodał, że adwokat A. będzie mógł zapoznać się z przebiegiem tych czynności - nie tylko z zapisanym w protokole, ale również z zapisem z kamery.

Zbrodnia w Mrowinach

10-letnia Kristina 13 czerwca około godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała; od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - 6 km od Mrowin.

14 czerwca prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-letniej dziewczynki były rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Podejrzany o jej zabójstwo 22-letni Jakub A. został zatrzymany 16 czerwca, w niedzielę w godzinach popołudniowych. Wieczorem został doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy na przesłuchanie. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, ze znieważeniem zwłok, oraz zarzut podżegania we wcześniejszym okresie innej osoby do udziału w zabójstwie.

Według prokuratury podejrzany przyznał się do obu stawianych mu zarzutów także podczas posiedzenia aresztowego w sądzie. We wtorek sąd aresztował go na trzy miesiące.