Tatrzański Park Narodowy apeluje o niedokarmianie dzikich zwierząt na szlakach w Tatrach.

TPN udostępnił zdjęcie zrobione przez jednego z turystów nad Morskim Okiem. Widać na nim jelenia karmionego przez turystów.

"Stał się maskotką turystów. Wszystko za sprawą tego, że dostał kiedyś jedzenie z rąk człowieka. Jeleń jest przez nas monitorowany i odstraszany gumowymi kulami" - informuje TPN.



"Mimo że ten zabieg może wydać się brutalny, jest skutecznym sposobem na wywołanie lęku przed człowiekiem i powrót do naturalnych zachowań. Niestety, nasze działania idą na marne, ponieważ nadal jest dokarmiany przez turystów" - czytamy.



TPN przypomina, że na terenie parku obowiązuje zakaz zbliżania się do zwierząt i ich dokarmiania.



"Dokarmianie zwierząt nie poprawi ich losu. Dzikie zwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwego zdobywania pokarmu, zatracają naturalny lęk przed ludźmi i samowystarczalność. Mogą stać się agresywne i domagać się pożywienia z rąk człowieka" - przestrzega TPN na swojej stronie internetowej.



Zdjęcie Morskie Oko / Gerard / Reporter