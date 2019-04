Morze Flag od RMF FM

2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Biało-czerwone flagi zawisną na urzędach, szkołach, na ulicach i autobusach. Specjalną akcję na ten dzień zaplanował także RMF FM.

Zdjęcie

2 maja bądź z RMF FM! Punktualnie o 10.00 biało-czerwone Morze Flag zaleje krakowskie Błonia. Bądźcie częścią tego historycznego wydarzenia! Dziesięć tysięcy biało-czerwonych flag dumnie powiewających na wietrze: oszałamiający, zapierający dech w piersiach widok!



I uwaga! Kolejna niespodzianka - od 15.00 każdy uczestnik będzie mógł zabrać pamiątkową flagę do domu! To co, jesteśmy umówieni?

Dodatkowo, żeby lepiej przygotować was na zbliżające się święto, prezentujemy 5 faktów na temat polskiej flagi:

1. Oczywiście, każdy z nas wie, że flaga polski jest biało-czerwona. Jednak czy umiemy sprecyzować dokładne odcienie? Zapewne nie, a przecież - o czym też mało kto ma pojęcie - istnienie "Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych". Właściwe kolory przedstawione są za pomocą współrzędnych trójchromatycznych barw. To znaczy, że kolor czerwony to karmazyn, a biały nie jest śnieżnobiały. Co ciekawe, przez 50 lat od 1927 roku obowiązywał cynober, czyli kolor czerwony wpadający w pomarańczowy.

2. Kolory flagi są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza - białego orła na czerwonym tle. Orzeł jest ważniejszą częścią, dlatego kolor biały jest na górze, a czerwony na dole. Jeżeli jednak wieszamy flagę pionowo, to biały kolor musi znaleźć się po lewej stronie - oglądając ją z przodu.

3. A wiecie, że długość boków flagi powinna mieć proporcję 5:8? Mówimy o tym "Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 roku o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej", która obowiązuje już 100 lat - do dnia dzisiejszego. Jeżeli flaga nie uwzględnia tych proporcji, to nie jest... flagą!

4. Oczywiście, każdy może używać barw Rzeczypospolitej Polskiej - zwłaszcza, jeżeli chodzi o chęć podkreślenia znaczenia państwowej uroczystości. Jednak trzeba pamiętać, że w Kodeksie Karnym znajdziemy ustawę dotycząca ochrony symboli narodowych. I tak: za publiczne znieważenie, uszkodzenie bądź usunięcie flagi lub godła grozi grzywna, a nawet kara ograniczenia bądź pozbawienia wolności. Kwestią sporną jest umieszczanie na flagach na przykład nazw miejscowości. Ciekawe, że za czasów PRL-u istniał zakaz pisania po flagach państwowych.

5. Wiecie, czym jest weksylologia? To specjalna nauka zajmująca się flagami, znakami, wojskowymi i państwowymi, terytorialnymi. Z łacińskiego nazwa oznacza "Vexillum", czyli sztandar, chorągiew. To młoda dyscyplina pomocnicza historii. Każde państwo posiada własną flagę, a ponad 50 krajów świata obchodzi święto na cześć swoich barw narodowych. W Polsce Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzimy 2 maja - od 2004 roku.