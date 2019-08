Mosbacher podziękowała Polsce za zaangażowanie w promowanie pokoju na Bliskim Wschodzi

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher na Twitterze w środę, po spotkaniu sekretarza stanu Mike'a Pompeo z ministrem Jackiem Czaputowiczem w Nowym Jorku, podziękowała Polsce za zaangażowanie w promowanie pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

Zdjęcie Georgette Mosbacher /Jacek Dominski/ /Reporter

"Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo spotkał się w Nowym Jorku z szefem polskiego MSZ Jackiem Czaputowiczem, aby kontynuować rozmowy na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie rozpoczęte w lutym - napisała amerykańska ambasador.

"Dzisiejsze spotkanie w Nowym Jorku to kontynuacja procesu, rozpoczętego podczas historycznego wydarzenia, jakim był Warsaw Summit (Konferencja poświęcona bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie), który odbył się w lutym. Dziękujemy Polsce za zaangażowanie w promowanie pokoju i bezpieczeństwa w regionie" - wskazała.

Z kolei sekretarz Pompeo napisał na Twitterze, że dziękuje "polskim przyjaciołom za pomoc w stawieniu czoła wielu wyzwaniom, przed którymi stoi Bliski Wschód". Dodał, że minister Czaputowicz jest "prawdziwym przyjacielem i partnerem" i że odbył z nim "przyjemne spotkanie w Nowym Jorku".

Następnie odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wyzwań dla pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, któremu przewodniczył minister Czaputowicz. Szef polskiego MSZ uznał przywrócenie pokoju w regionie za wspólny obowiązek.

"Naszym wspólnym moralnym obowiązkiem jest znalezienie sposobu na zakończenie cierpienia ludności cywilnej i przywrócenie pokoju i stabilności w regionie. Rada Bezpieczeństwa powinna aktywnie wspierać i inicjować działania osób, które chcą zgodnie z prawem międzynarodowym przeciwdziałać agresywnym politykom i ich działaniom w tym regionie" - powiedział minister.

W obradach wziął także udział Pompeo, który na Twitterze napisał o zaangażowaniu "w budowanie koalicji poprzez #WarsawProcess (warszawski proces bliskowschodni), aby tworzone przez nas grupy robocze miały dobry i skuteczny start". "Warszawski proces bliskowschodni jest częścią wysiłków Stanów Zjednoczonych, zmierzających do rozwiązania z naszymi sojusznikami i partnerami problemów na Bliskim Wschodzie. Dzisiejsze spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ opiera się na tym, co rozpoczęliśmy w lutym ub. r., aby promować przyszłość pokoju i bezpieczeństwa w regionie. Potrzebujemy nowych rozwiązań starych problemów" - czytamy we wpisie.