Na obecnym etapie minister Elżbieta Witek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych - poinformowało MSWiA odnosząc się do poniedziałkowych informacji "Rzeczpospolitej", która dotarła do rządowego projektu polityki migracyjnej państwa.

"Rzeczpospolita" poinformowała w poniedziałek, że "nowym elementem polityki państwa mogą być wyższe podatki dla osób bezdzietnych, które mają zwiększyć efekt demograficzny polityki prorodzinnej państwa". Gazeta, opierając się na niejawnym rządowym projekcie autorstwa MSWiA dotyczącym polityki migracyjnej państwa, zaznaczyła również, że rządowy dokument nie zakłada ułatwień odnośnie stałego sprowadzania pracowników z zagranicy, a jedynie krótkoterminowe zatrudnianie pracowników z państw zbliżonych kulturowo do Polski.

"Projekt, o którym pisze @rzeczpospolita, jest jedynie wstępną koncepcją, która zawiera różne propozycje dot. migracji i rynku pracy. Na obecnym etapie minister @elzbietawitek podjęła decyzję, że nie będą prowadzone jakiekolwiek prace nad pomysłem opodatkowania osób bezdzietnych" - podało w poniedziałek MSWiA na Twitterze.

Resort podkreślił, też że projekt jest materiałem do dyskusji dla Zespołu do Spraw Migracji. "Dopiero gotowy dokument zostanie przekazany do szerokich konsultacji międzyresortowych i społecznych" - zaznaczył resort.