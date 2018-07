Mucha: Nowela ustaw sądowych nie budziła wątpliwości

Rozwiązania prawne zawarte w noweli ustawy m.in. o SN, KRS, ustroju sądów i prokuraturze nie budziły wątpliwości natury konstytucyjnej - powiedział w czwartek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha odnosząc się do podpisania nowelizacji przez prezydenta.

Zdjęcie Paweł Mucha /Robert Ostrowski /East News

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustaw m.in.: o ustroju sądów powszechnych, o Sądzie Najwyższym, o Krajowej Radzie Sądownictwa i o prokuraturze - KPRP. Ustawa została w czwartek opublikowana w Dzienniku Ustaw.

Reklama

W nowelizacji chodzi m.in. o zmiany procedur wyboru I prezesa SN i kwestie obsady stanowisk w tym sądzie. Sejm uchwalił te zmiany w zeszły piątek. Senat przyjął je - bez poprawek - w nocy z wtorku na środę.

Mucha powiedział w TVN24, że nowelizacja została podpisana przez prezydenta w czwartek. "Jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, które są zawarte w tej ustawie, to one nie budziły żadnych wątpliwości natury konstytucyjnej" - dodał wiceszef Kancelarii Prezydenta.

Pytany o powołanie się w ustawie na "nieistniający przepis" Mucha odpowiedział, że jest to związane z "przepisem przejściowym".

Chodzi o to, że w przejściowych przepisach art. 22 nowelizacji, gdy mowa jest o dokumentach, które kandydat na stanowisko sędziego w SN może dołączyć do karty zgłoszenia, jest odesłanie do przepisu pierwotnie oznaczonego w projekcie tej nowelizacji jako par. 2a artykułu 31 ustawy o Sądzie Najwyższym, który ostatecznie, po pracach w parlamencie nosi teraz oznaczenie par. 3a.

"Jeżeli ustawa będzie ogłoszona i wejdzie w życie przed 29 lipca, będzie dotyczyć tej procedury naboru na wolne stanowiska sędziowskie, która jest w toku, to bez zastosowania tego przepisu przejściowego, bezpośrednio skutek będzie następował na podstawie przepisu bazowego" - stwierdził Mucha.

"Jest tam pewne uchybienie i ono nie ma doniosłości prawnej, ale jest to po prostu kwestią przenumerowania numerów artykułów w przepisie przejściowym" - dodał wiceszefa Kancelarii Premiera.

Mucha pytany o zastrzeżenie Biura Legislacyjnego Senatu, co do konstytucyjności ustawy odpowiedział: "nie widzimy tam tego rodzaju niezgodności".