Mucha: Rzecznik KE nie ma podstawy do wypowiadania się o statusie polskiego TK

Rzecznika Komisji Europejskiej nie niema żadnej podstawy, żeby wypowiadać się na temat statusu polskiego Trybunału Konstytucyjnego – powiedział w niedzielę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Paweł Mucha.

Minister Mucha odniósł się w ten sposób do piątkowej wypowiedzi rzecznika Komisji Europejskiej Christiana Wiganda, który oświadczył, że KE nie ma wątpliwości, co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

"To absolutnie niedopuszczalna wypowiedź rzecznika Komisji Europejskiej" - ocenił Mucha w telewizji Polsat News. "To nie jest stanowisko Komisji Europejskiej, to jest wypowiedź rzecznika, który nie niema żadnej podstawy, żeby wypowiadać się na temat statusu polskiego Trybunału Konstytucyjnego" - podkreślił.

W ocenie zastępcy szefa Kancelarii Prezydenta, "słuszną decyzję podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wzywając przedstawiciela Komisji Europejskiej w Polsce". "Nie może być tak, że rzecznik Komisji Europejskiej, urzędnik, będzie komentował rozwiązania ustrojowe przyjęte w konstytucji z 1997 r. Tego rodzaju działanie jest niedopuszczalne" - stwierdził Mucha.

W związku z wypowiedzią Wiganda, w sobotę do MSZ został wezwany w trybie pilnym szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Marek Prawda.

"Polski rząd ocenia wypowiedź rzecznika KE jako całkowicie niedopuszczalną" - oświadczył wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński po spotkaniu z Prawdą.